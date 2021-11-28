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Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили в Италии

Общество
Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили в Италии
Федеральное агентство новостей

Рим, 28 ноября. Итальянские врачи зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщил Высший институт здравоохранения.

Зараженный приехал в Италию из Мозамбика. Ученые из лаборатории миланского госпиталя «Сассо» секвенировали геном новой мутации коронавируса.

Пациент и контактировавшие с ним люди чувствуют себя хорошо, рассказали в институте здравоохранения. Результаты их тестов будут исследованы.

Мужчина вернулся из Мозамбика в город Казерта в Кампании. У него и еще пятерых членов семьи были положительные результаты теста на коронавирус. В настоящее время они находятся на карантине. Состояние их здоровья оценивается как положительное с легкими симптомами заболевания.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что страна закрывает въезд для тех, кто прибывал в семи странах южной Африки за последние две недели.

Ранее председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе рассказала, что сильная усталость может быть главным симптомом штамма «омикрон».

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