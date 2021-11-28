Автоэксперт Жар: начинающие водители боятся старта в горку и парковки

Москва, 28 ноября. Начинающие водители боятся начинать движение в горку, парковаться и заглохнуть во время движения, заявил начальник центра подготовки водителей Московского политехнического университета Валерий Жар.

По словам эксперта, от водителя требуется владение определенными навыками и высокая концентрация внимания. Автомобиль относится к средствам повышенной опасности, поэтому водитель несет за безопасность на дороге повышенную ответственность, сообщил агентству «Прайм» Жар.

«Попадая в дорожную среду с большим количеством участников дорожного движения — автомобили, пешеходы, велосипедисты, спецтранспорт и пр., новичку необходимо обладать навыками быстрого анализа происходящего и принятия решений, реагирования на изменения окружающей его обстановки», — подчеркнул специалист.

Правильное чтение дорожной ситуации обеспечат полученные в результате обучения знания, уверенное поведение на дороге даст ежедневная практика, отмечает Жар. По мнению автоэксперта, при подготовке водителя принципиально важно выбрать грамотного инструктора по вождению.

Ранее автомобильный эксперт Егор Васильев сообщил, что во время запуска двигателя зимой следует выключить систему отопления и кондиционирования салона, чтобы мотор быстрее нагрелся до рабочей температуры. Специалист отметил, что есть способ ускорить прогрев двигателя в особенно холодную погоду. Однако он «несколько противоречит идее об экологически ответственной мобильности».