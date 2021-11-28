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Израиль первым закрыл границы из-за обнаружения нового штамма коронавируса «омикрон»

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 02:28
Общество
Израиль первым закрыл границы из-за обнаружения нового штамма коронавируса «омикрон»
pixabay.com/PD

Иерусалим, 28 ноября. Власти Израиля на две недели закрыли границы из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщила канцелярия премьер-министра страны Нафтали Беннета.

Так, возвращающиеся из-за границы граждане Израиля будут обязаны сдать ПЦР-тест в аэропорту. А также пройти карантин, по выходу из которого нужно еще раз провериться на наличие вируса в организме.

Для привитых от COVID-19 и переболевших карантин продлится трое суток, для невакцинированных — семь дней в случае отрицательного теста. И 14 дней без него.

«На заседании были приняты следующие решения: иностранцам из всех стран будет запрещен въезд в Израиль, за исключением случаев, одобренных Комитетом по исключениям», — говорится в сообщении канцелярия премьер-министра Израиля.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что новый штамм коронавируса «омикрон» может быть более заразным, чем остальные мутации.

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