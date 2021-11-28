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Apple стала крупнейшим производителем смартфонов в Китае впервые за шесть лет

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 02:18
Технологии
Apple стала крупнейшим производителем смартфонов в Китае впервые за шесть лет
pixabay.com

Пекин, 28 ноября. Американская корпорация Apple впервые за шесть лет стала в Китае крупнейшим производителем смартфонов.

Зачастую лидирующие позиции в Китае занимают местные компании. По данным Counterpoint Research, в октябре 2021 года американская компания уже обошла компанию Vivo. Благодаря этому она стала самым крупным поставщиком в Китае.

Среди прочего, это связано с популярностью iPhone 13. Успех линейки позволил Apple увеличить объем продаж в Китае на 46% в сравнении с аналогичным периодом минувшего года.

Последний раз Apple лидировала на рынке КНР в 2015 году, во времена продажи iPhone 6S. С тех пор она значительно уступила Huawei, а позже — Oppo и Vivo.

Корпорация Apple на прошлой возобновила продажи техники в Турции через официальный онлайн-магазин. Цены повысились на 25% из-за падения лиры

Ранее «Парламентская газета» информировала, что в Европе производителей гаджетов могут обязать использовать единый разъем. Принятие закона сильнее всего может ударить по Apple.

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китай apple iPhone 13
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