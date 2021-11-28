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Билан объяснил свое пьяное выступление в Казахстане усталостью на работе
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Билан объяснил свое пьяное выступление в Казахстане усталостью на работе

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 01:55
Общество
Билан объяснил свое пьяное выступление в Казахстане усталостью на работе
vk.com  /  Дима Билан

, 28 ноября. Певец Дима Билан заявил, что выступает в пьяном состоянии из-за сильной усталости и отсутствия сна.

Ранее в интернете появилось видео с выступлением исполнителя Димы Билана в Казахстане. На видео артист с трудом разговаривает с публикой. Автор ролика отмечает, что Билан «обдолбанный».

Билан на своей странице в Instagram отметил, что иногда такое случается — человек напивается. Он отметил, что не верит, что такого не случалось с кем-то еще.

«Я не спал трое суток уже, потому что у меня съемки, съемки, съемки, песни, музыка», — объяснил свое поведение Билан.

Артист отметил, что ему было стыдно за слезы матери, которая расстроилась из-за его поведения. Он отметил, что ему стыдно за поведение, но не стыдно за свою честность.

Месяц назад сорвавший голос Билан спел песню с листа на концерте в Тюмени. Он признался, что страдает от осеннего бронхита,

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Казахстан билан пьяное выступление
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