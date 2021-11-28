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Barry Callebaut: качественный шоколад всегда должен таять во рту

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 01:22
Общество
Barry Callebaut: качественный шоколад всегда должен таять во рту
pixabay.com

Москва, 28 ноября. Качественный шоколад отличает то, что он всегда тает во рту, поскольку температура его плавления близка к температуре тела человека. Об этом рассказала руководитель направления разработки продуктов компании Barry Callebaut Екатерина Логинова.

По ее словам, данный продукт может плохо таять во рту только в случае, если его хранили в холодильнике. Чтобы выбрать качественный шоколад в магазине, необходимо внимательно читать его состав.

В нем должно быть не мене 35% сухого остатка какао-продуктов, а также минимум 18% масла какао. Помимо этого, определить качество шоколада можно, растопив его, передает «Прайм».

«Настоящий шоколад при застывании без предварительного темперирования не застынет в такую же твердую однородную массу, а останется мягким. Спустя какое-то время он все-таки начнет застывать, но на поверхности (а затем и по всей структуре) появятся вкрапления-кристаллы», — объяснила Логинова.

Тем не менее шоколад относится к продуктам, которые являются необязательными в рационе человека. Более того, по словам диетолога Марины Аплетаевой, употребление данного лакомства в неограниченном количестве может нанести вред здоровью.

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