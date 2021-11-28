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Индийский политик победил на выборах уже будучи мертвым

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 01:16
Политика
Индийский политик победил на выборах уже будучи мертвым
pixabay.com

Нью-Дели, 28 ноября. Мертвый политик выиграл выборы в органы местного самоуправления в индийской деревне штата Бихар.

Местные жители проголосовали за покойного политика в Индии, чтобы исполнить его последнее желание. Об этом сообщает местный телеканал NDTV.

По данным телеканала, в день подведения итогов голосования 24 ноября одного из победителей выборов нигде не могли найти. Оказалось, что он умер еще 6 ноября.

По словам семьи погибшего Сохана Мурму, его последним желанием была победа на выборах. Однако местные власти сообщили, что придется провести новые выборы.

Ранее более 40 человек умерли от отравления контрафактным алкоголем в Индии. Первые случаи смертельных отравлений от употребления контрафактного алкоголя были зафиксированы в Индии 29 октября. Летальные исходы отмечены в четырех округах штата Бихар, продажа спиртного в котором запрещена на законодательном уровне.

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