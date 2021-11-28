Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили в Австрии

Вена, 28 ноября. В Австрии зафиксирован предполагаемый случай заражения вариантом коронавируса «омикрон», сообщает сайт федеральной земли Тироль.

Речь идет о выявленном в округе Швац случае коронавируса, который связан с поездкой в Южную Африку. Специалисты в Инсбруке в ходе первоначальной проверки заподозрили, что человек мог заразиться названной «омикрон» мутацией коронавируса B.1.1.529, уточняется в сообщении.

Образец вируса направили специалистам агентства по вопросам здоровья и продовольственной безопасности в Вене. Им предстоит сделать окончательный вывод, говорится в пресс-релизе.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что паниковать из-за появления новой мутации коронавируса «омикрон» не стоит. По ее словам, пока неизвестно, сможет ли новый штамм коронавируса обходить существующие вакцины.