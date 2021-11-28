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Антонов сообщил о первых подвижках в диалоге США и России по кибербезопасности

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 00:58
Политика
Антонов сообщил о первых подвижках в диалоге США и России по кибербезопасности
twitter.com  /  @RussiaInUSA

Москва, 28 ноября. Российско-американские консультации по кибербезопасности развиваются в позитивном русле. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» отметил, что всего уже прошло четыре раунда консультаций. По его словам, появились первые ростки позитивного результата в данном направлении.

Антонов не стал уточнять, в чем именно состоят подвижки. Дипломат ждет, когда представители Совета Безопасности РФ и Белого дома сами решат, что и когда обнародовать.

Посол РФ также указал, что в целом наблюдается определенный позитив в российско-американских контактах. По его словам, последнее время они становятся регулярными.

Антонов в середине октября заявил, что Россия и США добились небольших, но конкретных результатов в рамках сотрудничества по кибербезопасности. При этом он не уточнил, о чем идет речь.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан обсудили стратегическую стабильность и кибербезопасность. Об этом информирует «Парламентская газета».

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Все новости / Политика / Антонов сообщил о первых подвижках в диалоге США и России по кибербезопасности
антонов сша кибербезопасность
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