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РБК вспомнил о смертях российских хоккеистов из-за травм

Спорт
РБК вспомнил о смертях российских хоккеистов из-за травм
instagram.com  /  @dynamospb_mhl

Москва, 28 ноября. В субботу умер 16-летней хоккеист «Динамо» Валентин Родионов. Инцидент произошел из-за полученной во время игры травмы. РБК вспомнил о самых памятных трагедиях в российском хоккее.

В марте текущего года 19-летний хоккеист «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов умер в больнице. Игрок попал в клинику прямо со стадиона. Он получил травму, когда шайба попала ему в голову, передает РБК.

Хоккеист юношеской команды «Олимпия» из Кирово-Чепецка Максим Копосов скончался 17 февраля 2012 года. Шестнадцатилетний игрок потерял сознание и впал в кому после попадания шайбы в голову. Парень скончался спустя шесть дней.

Бывший хоккеист хабаровского «Амура» Дмитрий Учайкин умер 31 марта 2013 года в возрасте 32 лет. Спортсмен получил травму, играя за казахстанский «Эртис-Павлодар». В полуфинале игрок попал под силовой прием. Он сыграл еще несколько смен, но позже почувствовал себя хуже и уехал домой. В результате 32-летний россиянин впал в кому. Через несколько суток он скончался.

Игрок новокузнецкого «Металлурга» Александр Орехов скончался 2 февраля 2016-го года. Шестнадцатилетний хоккеист повредил шейный позвонок после того, как шайба попала ему в шею. Из-за этого спортсмен потерял сознание и спустя полмесяца скончался.

Латвийский вратарь Матисс Кивлениекс ранее скончался из-за травмы груди. Спортсмен получил ее в результате попадания снаряда фейерверка.

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хоккей смерть травмы
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