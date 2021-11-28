Рынок услуг домашнего персонала в России сравнили «с эпохой капитализма XIX века»

Москва, 28 ноября. Няни в постоянно сталкиваются с сексуальным насилием и рукоприкладством из-за теневой специфики деятельности. Собственница кадрового агентства «Ассистент» Ирина Гуренкова и основатель сервиса «Бабушка на час» Наталья Линькова рассказали, почему ситуация на рынке услуг домашнего персонала в России сравнима с эпохой дикого капитализма XIX века.

Первые шаги по выходу сферы домашних услуг из теневой зоны начались в прошлом десятилетии. Работа по легализации этой сферы стартовали в 2017 году, передают «Известия».

Но меры эти больше направлены на безопасность и прозрачность в интересах принимающей стороны. А риск для работника остается высоким.

Одним из главных камней преткновения остается невыплата обещанных при найме денег, потому что всегда наниматель хочет платить няне как можно меньше, отметила Гуренкова. Связанные с пандемией ограничения и общая нервозность атмосферы привели к тому, что в последний год работодатели неоднократно забирали у нянь и другого домашнего персонала документы, чтобы воспрепятствовать их выезду из загородных домов, рассказала Линькова. Такие условия похожи на капитализм позапрошлого столетия.

«Мы оформляем договор возмездного оказания услуг с указанием паспортных данных родителей. Если же у няни есть статус самозанятого — это на сегодняшний день идеальный вариант. Также входит в практику добровольное прохождение психологической диагностики родителей, в семью которых приходит няня», — добавила Линькова.

Также все чаще используются камеры видеонаблюдения. Их установка не обходится дорого, однако обеспечивает безопасность как для няни, так и для ребенка.

Недавно Киевский районный суд Симферополя на два месяца заключил под стражу няню семилетнего ребенка-инвалида, найденного мертвым в одном из частных домов.