Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 ноября 02:57
02:52
Общество
Некоторые мифы о женском оргазме могут испортить удовольствие от близости
02:51
Экономика
The Economist обеспокоила возможность добычи полезных ископаемых в российской Арктике
02:33
Общество
Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили в Италии
02:31
Общество
Автоэксперт Жар: начинающие водители боятся старта в горку и парковки
02:28
Общество
Израиль первым закрыл границы из-за обнаружения нового штамма коронавируса «омикрон»
02:19
Общество
Врач-диетолог Мойсенко перечислила признаки нехватки железа после COVID-19
02:18
Технологии
Apple стала крупнейшим производителем смартфонов в Китае впервые за шесть лет
02:13
Общество
Гинцбург допустил вероятность создания назальной вакцины от других инфекций
02:00
Общество
Культуролог Пархоменко рассказал о терминах и образах, которые стали отождествляться с пандемией
01:55
Общество
Билан объяснил свое пьяное выступление в Казахстане усталостью на работе
Все новости

Рынок услуг домашнего персонала в России сравнили «с эпохой капитализма XIX века»

Общество
Рынок услуг домашнего персонала в России сравнили «с эпохой капитализма XIX века»
pexels.com  /  Jonathan Cooper

Москва, 28 ноября. Няни в постоянно сталкиваются с сексуальным насилием и рукоприкладством из-за теневой специфики деятельности. Собственница кадрового агентства «Ассистент» Ирина Гуренкова и основатель сервиса «Бабушка на час» Наталья Линькова рассказали, почему ситуация на рынке услуг домашнего персонала в России сравнима с эпохой дикого капитализма XIX века.

Первые шаги по выходу сферы домашних услуг из теневой зоны начались в прошлом десятилетии. Работа по легализации этой сферы стартовали в 2017 году, передают «Известия».

Но меры эти больше направлены на безопасность и прозрачность в интересах принимающей стороны. А риск для работника остается высоким.

Одним из главных камней преткновения остается невыплата обещанных при найме денег, потому что всегда наниматель хочет платить няне как можно меньше, отметила Гуренкова. Связанные с пандемией ограничения и общая нервозность атмосферы привели к тому, что в последний год работодатели неоднократно забирали у нянь и другого домашнего персонала документы, чтобы воспрепятствовать их выезду из загородных домов, рассказала Линькова. Такие условия похожи на капитализм позапрошлого столетия.

«Мы оформляем договор возмездного оказания услуг с указанием паспортных данных родителей. Если же у няни есть статус самозанятого — это на сегодняшний день идеальный вариант. Также входит в практику добровольное прохождение психологической диагностики родителей, в семью которых приходит няня», — добавила Линькова.

Также все чаще используются камеры видеонаблюдения. Их установка не обходится дорого, однако обеспечивает безопасность как для няни, так и для ребенка.

Недавно Киевский районный суд Симферополя на два месяца заключил под стражу няню семилетнего ребенка-инвалида, найденного мертвым в одном из частных домов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Рынок услуг домашнего персонала в России сравнили «с эпохой капитализма XIX века»
дети няня персонал
Комментировать