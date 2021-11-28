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Пушков заявил, что украинцы заслужили Зеленского в качестве президента

Политика
Пушков заявил, что украинцы заслужили Зеленского в качестве президента
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 28 ноября. Украина обманула сама себя. А жители страны заслужили такого президента как Владимир Зеленский. Об этом в Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков заявил, что на Украине нет зрелой элиты и ответственных политиков, добавив, что Украина имеет того президента, которого заслуживает. Об этом Пушков написал в своем криптоканале, комментируя слова украинского журналиста Дмитрия Гордона об обмане президента Украины Владимира Зеленского.

«Странно слышать матерные ламентации вроде бы зрелого человека и известного на Украине обозревателя на тот счет, что их, то есть его и всех украинцев, вежливо говоря, обманули с Зеленским. И как ему жалко и самого Зеленского, и всех его сограждан в связи с тем, что их всех «в очередной раз» обманули. Обозреватель даже не задается вопросом: а кто обманул? Россия? Европа обманула? Или Китай? Или, может быть, Гондурас, неровен час, обманул? Нет, все они не при чем. Украинцы сами себя обманули!» — написал Пушков.

Ранее Дмитрий Гордон заявил, что Зеленский во время пресс-марафона в пятницу «постоянно врал» и ругался с корреспондентами. Зеленский был агрессивен, ругался и «постоянно врал». Пресс-марафон журналист назвал «игрой очень посредственного актера».

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