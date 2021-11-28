Психиатр Костюк предупредил о мошенничеством с «дечипизацией» после вакцинации

Москва, 28 ноября. Психиатр департамента здравоохранения Москвы и главный врач психиатрической больницы им. Н.А. Алексеева Георгий Костюк рассказал о мошенничестве с избавлением от чипов, которые якобы вживляются после вакцинации от COVID-19.

По его словам, некоторые «предприимчивые люди» заявили, что создали устройство, которое нужно приложить в место укола, чтобы избавиться от чипов. Мошенники утверждают, что после вакцинации от коронавируса человеку вживляют какой-то чип.

«Кому-то реальной казалась конспирологическая идея, что Билл Гейтс разработал чипы и вживляет их людям вместе с вакциной. Кто знает, что такое 5G? А вдруг это что-то такое, что действительно способно заразить коронавирусом?» — сказал Костюк в интервью РБК.

Эпидемия коронавируса началась в России в марте 2020 года, а первая вакцина была создана в августе того же года. Психиатр отметил, что после этого некоторые стали думать, будто это обман, потому что страна не является лидером в биотехнологиях. Костюк отметил, что о необходимости вакцинации нужно рассказывать доступным языком.

Недавно оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг показателя в 51,8%.