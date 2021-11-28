Российские общественники потребовали наказать OnlyFans за распространение порнографии

Москва, 28 ноября. Общественники призывают российских правоохранителей и медиарегулятор расследовать деятельность платформы OnlyFans. Они считают, что руководство сервиса и их пользователей необходимо привлечь к уголовной ответственности за распространение порноконтента.

В пандемию коронавируса OnlyFans обрел славу. Выручка за год выросла на 553%, до 390 млн долларов. На платформе стали зарабатывать работники секс-индустрии, также знаменитости и обычные пользователи. Об этом сообщают «Известия».

Всероссийское общественное движение «Гражданин» решило добиться запрета сервиса внутри России с помощью полиции и регуляторов. Организация подала в МВД заявление с просьбой возбудить уголовное дело против OnlyFans за незаконное изготовление порнографии. Роскомнадзор потребовал заблокировать сервис.

Ранее генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич обвинил интернет-сервис OnlyFans в «перепрошивке сознания молодежи». Малькевич убежден: несмотря на то, что сервис OnlyFans имеет возрастные ограничения 18+, реально их можно легко обойти, а «доступ к контенту могут получить даже дети».