Хоккеист Хайруллин: успех «Нефтехимика» в КХЛ заключается в новом тренере и методике

Нижнекамск, 28 ноября. Форвард «Нефтехимика» Марат Хайруллин заявил, что успех команды в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги заключается в приходе нового тренера и его штаба.

Хайруллин подчеркнул, что с новым тренером пришли новые методика и система. По словам нападающего, хоккеисты «Нефтехимика» подстроились под это.

Однако у игроков в данный момент не все получается, но им есть к чему стремиться, отметил форвард. Он поделился соответствующим заявлением во время беседы с изданием «Известия».

Нападающий подчеркнул, что у «Нефтехимика» была хорошая предсезонка. По мнению Хайруллина, в данный момент в команде хороший баланс между легионерами и перспективными молодыми хоккеистами, некоторые из которых уже занимают ведущие роли.

Хоккеист предположил, что от этого зависит и его личная статистика. Однако в этом вопросе ключевую роль играет система доверия тренеров, подытожил Хайруллин.

Недавно сообщалось, что сборная Канады по хоккею может принять участие в Кубке Первого канала. Турнир состоится в Москве.