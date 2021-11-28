Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 ноября 00:40
00:35
Политика
Пушков заявил, что украинцы заслужили Зеленского в качестве президента
00:31
Общество
Психиатр Костюк предупредил о мошенничеством с «дечипизацией» после вакцинации
00:24
Общество
Российские общественники потребовали наказать OnlyFans за распространение порнографии
00:23
Спорт
Хоккеист Хайруллин: успех «Нефтехимика» в КХЛ заключается в новом тренере и методике
00:20
Экономика
Загрузка отелей выросла в России в 2021 году
00:19
Экономика
Половина неквалифицированных инвесторов в России видят в «крипте» защитный актив
00:19
Общество
Ученые Роспотребнадзора создали новую методику расследования цепочки заражения ВИЧ
00:18
Политика
НАТО концентрирует силы в Польше и Германии для «сдерживания» России
00:15
Общество
Сильная усталость оказалась главным симптомом штамма «омикрон»
00:07
Общество
Вирусолог Нетесов напомнил о важности вакцинации для победы над пандемией коронавируса
Все новости

Хоккеист Хайруллин: успех «Нефтехимика» в КХЛ заключается в новом тренере и методике

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 00:23
Спорт
Хоккеист Хайруллин: успех «Нефтехимика» в КХЛ заключается в новом тренере и методике
Pr. Scr. twitter.com  /  @hcSKA

Нижнекамск, 28 ноября. Форвард «Нефтехимика» Марат Хайруллин заявил, что успех команды в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги заключается в приходе нового тренера и его штаба.

Хайруллин подчеркнул, что с новым тренером пришли новые методика и система. По словам нападающего, хоккеисты «Нефтехимика» подстроились под это.

Однако у игроков в данный момент не все получается, но им есть к чему стремиться, отметил форвард. Он поделился соответствующим заявлением во время беседы с изданием «Известия».

Нападающий подчеркнул, что у «Нефтехимика» была хорошая предсезонка. По мнению Хайруллина, в данный момент в команде хороший баланс между легионерами и перспективными молодыми хоккеистами, некоторые из которых уже занимают ведущие роли.

Хоккеист предположил, что от этого зависит и его личная статистика. Однако в этом вопросе ключевую роль играет система доверия тренеров, подытожил Хайруллин.

Недавно сообщалось, что сборная Канады по хоккею может принять участие в Кубке Первого канала. Турнир состоится в Москве.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Хоккеист Хайруллин: успех «Нефтехимика» в КХЛ заключается в новом тренере и методике
хоккей нефтехимик хайрулин
Комментировать