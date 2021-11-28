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Загрузка отелей выросла в России в 2021 году

Экономика
Загрузка отелей выросла в России в 2021 году
Федеральное агентство новостей  /  Дарья Сергеева

Москва, 28 ноября. Заполняемость российских гостиниц в 2021 году была на 20% выше, чем годом ранее, цены на номера выросли на 15%, сообщает со ссылкой на Radisson Hotel Group (RHG) газета «Известия».

Выручка номерного фонда по ожиданиям RHG в этом году превзойдет предпандемийный 2019 год. Наиболее устойчивый рост отмечен на сочинском направлении.

«Мы также видим тенденцию всесезонного спроса в отличие от позапрошлого года, где был более ярко выражен сезон катания в горах и пляжный отдых в летние месяцы», — сообщила газете «Известия» старший региональный директор RHG по оптимизации доходов в регионе Восточная Европа, Россия, Турция Виолетта Ромеро де Торрес.

В RHG отмечают, что восстановление идет быстро, но неравномерно, поскольку небольшие «центрально расположенные» отели заместили недостающий спрос за счет внутреннего туризма. Однако крупные конгресс-отели из-за недостатка мероприятий еще находятся в стадии восстановления.

Ранее сообщалось, что самыми популярными направлениями у россиян осенью оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар. Доля бронирования авиабилетов в Москву составила 30,5% от общего числа городов.

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