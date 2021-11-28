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Половина неквалифицированных инвесторов в России видят в «крипте» защитный актив

Экономика
Половина неквалифицированных инвесторов в России видят в «крипте» защитный актив
pixabay.com  /  Md Ashraful Islam

Москва, 28 ноября. Почти половина (46%) неквалифицированных инвесторов в России считают криптовалюту защитным активом, об этом сказано в исследовании Investing.com. Популярность цифровой валюты опережает спрос на традиционную валюту, акции и недвижимость.

За последний год россияне увеличили вливания в этот рынок в шесть раз, до эквивалента 300–500 миллиардов долларов. По итогу опроса выяснилось, что инвестиции в альтернативные активы — криптовалюты, недвижимость, произведения искусства и антиквариат — составили больше половины портфеля неквалифицированных инвесторов в России, передают «Известия».

Еще 37% респондентов считают эффективным вложением покупку недвижимости. 47% ответивших назвали самым надежным инструментом золото, особенно во время пандемии и кризиса.

Российские пользователи — одни из наиболее активных участников рынка цифровых валют, подчеркнули в ЦБ. При этом самой популярной среди россиян криптовалютой стал биткоин. Однако нужно помнить, что за счет волатильности она может к сильным убыткам неудачливого инвестора и подкосить его финансовое положение. Покупка в кредит тоже рискованна и может повлечь за собой денежный крах, невозможность погашения обязательств и риски для кредиторов.

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