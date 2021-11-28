НАТО концентрирует силы в Польше и Германии для «сдерживания» России

Москва, 28 ноября. Количество тяжелой бронетехники для «сдерживания РФ» наращивают в Польше и Германии. Об этом сообщают «Известия».

Кадры переброски американской артиллерии в Польшу, поближе к границе с Белоруссией, появились на этой неделе. Сведения о наращивании воинского контингента на территории страны подтвердили «Известиям» источники в Минобороны России.

Помимо США, о радикальном пересмотре стратегии сдерживания России заявила Великобритания. Лондон возвращает на территорию Германии сотни единиц боевой техники.

Сейчас в Европе возрождается артиллерийский блок США. Специалисты в беседе с «Известиями» отмечают, что нынешнее пограничное обострение стало лишь поводом для наращивания сил НАТО в регионе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для налаживания взаимоотношений Москвы и Запада НАТО нужно прекратить провокации у границ России. Об этом информирует «Парламентская газета».

В начале октябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов к возобновлению диалога с Россией. При этом он не уточнил, когда диалог начнется.