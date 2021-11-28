Сильная усталость оказалась главным симптомом штамма «омикрон»

Лондон, 28 ноября. Новая мутация коронавируса «омикрон» вызывает необычные, но легкие симптомы у зараженных пациентов.

Пациенты, инфицированные штаммом «омикрон», в молодом возрасте чаще жаловались на сильную усталость. При этом у них не было ни потери вкуса или обоняния, ни изменения этих чувств. Более того, у одного шестилетнего ребенка отмечался учащенный пульс и повышенная температура. Об этом рассказала председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе, предугадавшая его появление, передает ТАСС.

«Их симптомы очень сильно отличались от того, с чем я имела дело раньше, и были очень легкими», — сказала Кутзе.

У четырех членов ее семьи появились нехарактерные для коронавируса симптомы. Из них была очень сильная усталость и разбитость. Кутзе среди первых предупредила власти ЮАР о появлении в стране нового штамма коронавируса.

Ранее ВОЗ призвала не паниковать из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон». Пока не известно, сможет ли новый штамм коронавируса обходить существующие вакцины.