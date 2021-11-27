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Президент Сербии Вучич: Белград никогда не отвернется от Москвы и Пекина

Политика
Президент Сербии Вучич: Белград никогда не отвернется от Москвы и Пекина
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Белград, 27 ноября. Белград никогда не откажется от дружбы с Москвой и Пекином. Соответствующее заявление сделал глава Сербии Александр Вучич во время своего обращения к гражданам в честь 13-летия прогрессивной партии.

Вучич заявил, что Белград находится на европейском пути, однако все это время сохранял своих друзей. Сербия также никогда не поворачивалась к ним спиной, добавил президент.

Из-за этого Белград имеет возможность получить самую низкую стоимость газа в Европе. Страна также из-за этого в данный момент может рассчитывать на поддержку многих стран в вопросе Косова и Метохии.

Президент подчеркнул, что Сербия не отречется от своей дружбы с Россией и Китаем, несмотря на давление. По словам Вучича, Москва и Пекин также не отвернуться от дружбы с Белградом.

Глава государства также недавно сообщил, что Белград ожидает получения российских ПТРК «Корнет» до конца текущего года. Вучич заявил об этом после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает RT.

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китай сербия вучич дружба
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