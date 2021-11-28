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Главком на позиции: армия Эфиопии начала демонстрировать успехи в боях с сепаратистами

Весь мир
Главком на позиции: армия Эфиопии начала демонстрировать успехи в боях с сепаратистами
Федеральное агентство новостей  / 

 

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед дал первое интервью с линии соприкосновения, на которой армия ведет войну с сепаратистами «Народного фронта освобождения Тыграя» и другими группировками.

Глава государства подтвердил восстановление контроля над населенным пунктом Касагита, расположенным в 500 километрах от столицы страны Аддис-Абебы.

О том, как появление Абия Ахмеда вселило уверенность в сердца кадровых военнослужащих и добровольцев, — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Наступление сепаратистов

Конфликт в Эфиопии продолжается с ноября прошлого года, тогда правительство в Аддис-Абебе обвинило политическое объединение «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ) в нападении на базы национальных вооруженных сил в одноименном штате. Совмин страны незамедлительно отреагировал и ввел в регионе чрезвычайное положение, после чего началась военная операция против боевиков.

В это же время власти продолжали призывать повстанцев сложить оружие и решить проблему мирным путем. Тем не менее в начале лета 2021 года радикалы захватили центр штата Тыграй — город Мекеле, после чего правительство объявило о прекращении огня.

Решение администрации не остановило НФОТ. Боевики начали новое наступление, атаковав соседнюю Амхару. Чуть позже к ним присоединились другие группировки, которые почувствовали, что вместе смогут свергнуть действующее руководство.

Официальной Аддис-Абебе пришлось отреагировать и вновь мобилизовать армию. Началось последовательное контрнаступление, а в августе вооруженные силы вернули контроль над городом Гашена. Ранее его захватили повстанцы другого сепаратистского объединения — «Силы обороны Тыграя» (TDF).

Главком на позиции: армия Эфиопии начала демонстрировать успехи в боях с сепаратистами
Федеральное агентство новостей /

Далее федеральные войска сформировали полукольцо вокруг двух мятежных штатов и приготовились к проведению военной операции, но в дело вмешались международные организации, а также администрация США, объявившая санкции в отношении правительства. Тем самым Вашингтон поддержал незаконные вооруженные формирования.

Армия приостановила боевые действия и отступила, дав противнику передышку. Тогда же главарь НФОТ Дебрецион Гебремикаэль поблагодарил западного лидера Джо Байдена и пригласил администрацию Штатов стать посредником в переговорах о прекращении огня.

В конце сентября войска Эфиопии начали операцию в районе Куйю, расположенном в 50 км от столицы. Главной задачей солдат стала зачистка трех крупных городов региона от радикалов «Армии освобождения Оромо» (OLA).

В начале октябре повстанцы НФОТ перегруппировались и вновь развернули наступление на соседние штаты. Тогда же национальные ВВС нанесли массированные воздушные и артиллерийские удары по позициям противника в районе Амхары.

Несмотря на это бандиты вновь захватили город Гашена, соседние с ним Вургез, Уичейле и Мерса, 16 числа армия приступила к их освобождению. Активно применялась тяжелая техника как с той, так и с другой стороны.

Главком на позиции: армия Эфиопии начала демонстрировать успехи в боях с сепаратистами
Федеральное агентство новостей /

В это же время «Силы обороны Тыграя» (TDF) взяли под контроль населенные пункты Вэгаль-Тэна и Вучале, находящиеся в зоне Южное Волло штата Амхара. Сепаратисты закрепились в районе Чифра, расположенном в провинции Афар. Медленно, но верно радикалы расширяли присутствие в регионе. Санкционное давление сильно ударило по Аддис-Абебе.

В конце октября национальная армия отбила наступление «Народного фронта освобождения Тыграя» и сохранила контроль над ключевыми городами в регионе Амхара. Для снижения боевого потенциала противника ВВС Эфиопии применили тяжелые БПЛА и нанесли точечные удары по военным объектам НФОТ в городе Мекеле.

Целью стало здание Mesfin Industrial Engineering, которое сепаратисты использовали для технического обслуживания транспорта.

Несколько группировок объединились и стали наносить постоянные точечные и быстрые удары на разных направлениях, что привело к продавливанию обороны национальных войск.

В начале ноября бандформированиям удалось прорвать линию защиты, и руководство штата Амхара объявило чрезвычайные меры для ответа противнику. Премьер-министр Абий Ахмед призвал население страны временно прекратить повседневные дела и готовиться к борьбе с боевиками.

«Пропаганда ненависти внушила этим силам, что они могут диктовать другим свою волю. Они нападают на соотечественников, занимаются мародерством, уничтожают государственные институты и вводят республику в хаос. Наши военные и ополченцы, добровольцы и простой народ объединились для защиты Эфиопии», — пишет Абий Ахмед.

Далее боевики «Армии освобождения Оромо» (OLA) захватили населенный пункт Кемисе, что в 75 километрах от стратегического города Дэссе. А их подельники из «Сил обороны Тыграя» взяли под контроль Хабру.

Позже представитель боевиков НФОТ Гетачеу Реда сообщил об объединении с OLA и TDF. Главной целью альянс обозначил захват столицы Эфиопии. Уже 7 ноября радикалы заняли Шоа Робит, находящийся в 220 километрах к северо-востоку от Аддис-Абебы.

В то же время у сепаратистов появилось специальное вооружение — ПЗРК, при помощи которого они сбили вертолет ВВС страны в районе города Милле штата Афар. Из-за опасности, исходящей от противника, 23 ноября глава правительства Абий Ахмед решил отправиться на фронт, чтобы лично возглавить национальные силы безопасности и обороны.

Перелом ситуации

Появление на полях сражения главы государства воодушевило военных, и грамотное командование практически сразу изменило подход к ведению боевых действий. Первым отбитым городом стала Касагита в штате Афар, о чем в первом интервью с линии соприкосновения заявил Абий Ахмед.

Фото- и видеоподтверждения победы начали появляться также от добровольцев и жителей региона в Сети.

По словам лидера нации, боевики отступают из районов, в которых ранее располагались их опорные пункты и базы снабжения.

«Враг не в состоянии оказать сопротивление национальной армии. Мы не сдадимся, пока не похороним его. Все эфиопы и дома, и за рубежом солидарны с нами. Победы будут только множиться, наши войска в лучшем положении, и, думаю, скоро командование заявит о полном провале радикалов», — подчеркнул Абий Ахмед.

Далее началось планомерное наступление на НФОТ и союзные им силы в районах городов Бати, Бурка и Чифра.

В это же время в районе небольшого населенного пункта Кара-Мешег НФОТ понесли тяжелые потери. После боев войскам страны досталось несколько артиллерийских установок и один танк. Противник направил около десяти грузовиков с живой силой для предстоящего контрнаступления.

Кроме того, радикалы не оставляют попыток захвата Деры, Мерхабете, Мерагны и Менца.

Ранее, 25 ноября, стало известно, что армейские подразделения при поддержке местного ополчения и гражданских осведомителей захватили группу разведчиков у деревни Колаша.

В районе поселков Мецео, Тетер Дингай и Милия в настоящее время проходят интенсивные бои. При этом с мест сообщается, что военные демонстрируют успехи.

После затяжных перестрелок федеральным войскам удалось отбить у сепаратистов 3 танка и захватить 23 грузовика с продовольствием и боеприпасами у населенного пункта Мудина штата Афар. Противник Аддис-Абебы готовит оборонительные позиции в городах Кона, Деленге и Деланте.

По мнению эфиопских политических и военных экспертов, Абий Ахмед будет развивать успехи сил обороны и безопасности. Однако вскоре открытая информация о ходе боев в африканской стране перестанет публиковаться, на чем настаивало командование профильного министерства.

В оборонном ведомстве уверены, что современные технологии и доступ к глобальной Сети позволяют противнику в режиме реального времени менять линию соприкосновения, концентрироваться на самых ответственных ее участках и срывать тем самым запланированные операции.

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