Главком на позиции: армия Эфиопии начала демонстрировать успехи в боях с сепаратистами

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед дал первое интервью с линии соприкосновения, на которой армия ведет войну с сепаратистами «Народного фронта освобождения Тыграя» и другими группировками.

Глава государства подтвердил восстановление контроля над населенным пунктом Касагита, расположенным в 500 километрах от столицы страны Аддис-Абебы.

О том, как появление Абия Ахмеда вселило уверенность в сердца кадровых военнослужащих и добровольцев, — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Наступление сепаратистов

Конфликт в Эфиопии продолжается с ноября прошлого года, тогда правительство в Аддис-Абебе обвинило политическое объединение «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ) в нападении на базы национальных вооруженных сил в одноименном штате. Совмин страны незамедлительно отреагировал и ввел в регионе чрезвычайное положение, после чего началась военная операция против боевиков.

В это же время власти продолжали призывать повстанцев сложить оружие и решить проблему мирным путем. Тем не менее в начале лета 2021 года радикалы захватили центр штата Тыграй — город Мекеле, после чего правительство объявило о прекращении огня.

Решение администрации не остановило НФОТ. Боевики начали новое наступление, атаковав соседнюю Амхару. Чуть позже к ним присоединились другие группировки, которые почувствовали, что вместе смогут свергнуть действующее руководство.

Официальной Аддис-Абебе пришлось отреагировать и вновь мобилизовать армию. Началось последовательное контрнаступление, а в августе вооруженные силы вернули контроль над городом Гашена. Ранее его захватили повстанцы другого сепаратистского объединения — «Силы обороны Тыграя» (TDF).

Далее федеральные войска сформировали полукольцо вокруг двух мятежных штатов и приготовились к проведению военной операции, но в дело вмешались международные организации, а также администрация США, объявившая санкции в отношении правительства. Тем самым Вашингтон поддержал незаконные вооруженные формирования.

Армия приостановила боевые действия и отступила, дав противнику передышку. Тогда же главарь НФОТ Дебрецион Гебремикаэль поблагодарил западного лидера Джо Байдена и пригласил администрацию Штатов стать посредником в переговорах о прекращении огня.

В конце сентября войска Эфиопии начали операцию в районе Куйю, расположенном в 50 км от столицы. Главной задачей солдат стала зачистка трех крупных городов региона от радикалов «Армии освобождения Оромо» (OLA).

В начале октябре повстанцы НФОТ перегруппировались и вновь развернули наступление на соседние штаты. Тогда же национальные ВВС нанесли массированные воздушные и артиллерийские удары по позициям противника в районе Амхары.

Несмотря на это бандиты вновь захватили город Гашена, соседние с ним Вургез, Уичейле и Мерса, 16 числа армия приступила к их освобождению. Активно применялась тяжелая техника как с той, так и с другой стороны.

В это же время «Силы обороны Тыграя» (TDF) взяли под контроль населенные пункты Вэгаль-Тэна и Вучале, находящиеся в зоне Южное Волло штата Амхара. Сепаратисты закрепились в районе Чифра, расположенном в провинции Афар. Медленно, но верно радикалы расширяли присутствие в регионе. Санкционное давление сильно ударило по Аддис-Абебе.

В конце октября национальная армия отбила наступление «Народного фронта освобождения Тыграя» и сохранила контроль над ключевыми городами в регионе Амхара. Для снижения боевого потенциала противника ВВС Эфиопии применили тяжелые БПЛА и нанесли точечные удары по военным объектам НФОТ в городе Мекеле.

Целью стало здание Mesfin Industrial Engineering, которое сепаратисты использовали для технического обслуживания транспорта.

Несколько группировок объединились и стали наносить постоянные точечные и быстрые удары на разных направлениях, что привело к продавливанию обороны национальных войск.

В начале ноября бандформированиям удалось прорвать линию защиты, и руководство штата Амхара объявило чрезвычайные меры для ответа противнику. Премьер-министр Абий Ахмед призвал население страны временно прекратить повседневные дела и готовиться к борьбе с боевиками.

«Пропаганда ненависти внушила этим силам, что они могут диктовать другим свою волю. Они нападают на соотечественников, занимаются мародерством, уничтожают государственные институты и вводят республику в хаос. Наши военные и ополченцы, добровольцы и простой народ объединились для защиты Эфиопии», — пишет Абий Ахмед.

Далее боевики «Армии освобождения Оромо» (OLA) захватили населенный пункт Кемисе, что в 75 километрах от стратегического города Дэссе. А их подельники из «Сил обороны Тыграя» взяли под контроль Хабру.

Tigrayan Forces Now Seize Habru



BREAKING: It's being reported that Tigrayan forces have taken control of Habru, a town in the #Amhara Region. They had recently captured the northern #Ethiopian towns of Dessie and Kombolcha marking a rapid advance by the #Tigray Defense Forces. pic.twitter.com/aoDKaXpfSa — Yonas Nigussie (@Yonigussie) November 1, 2021

Позже представитель боевиков НФОТ Гетачеу Реда сообщил об объединении с OLA и TDF. Главной целью альянс обозначил захват столицы Эфиопии. Уже 7 ноября радикалы заняли Шоа Робит, находящийся в 220 километрах к северо-востоку от Аддис-Абебы.

В то же время у сепаратистов появилось специальное вооружение — ПЗРК, при помощи которого они сбили вертолет ВВС страны в районе города Милле штата Афар. Из-за опасности, исходящей от противника, 23 ноября глава правительства Абий Ахмед решил отправиться на фронт, чтобы лично возглавить национальные силы безопасности и обороны.

Перелом ситуации

Появление на полях сражения главы государства воодушевило военных, и грамотное командование практически сразу изменило подход к ведению боевых действий. Первым отбитым городом стала Касагита в штате Афар, о чем в первом интервью с линии соприкосновения заявил Абий Ахмед.

የምንፈልገው ወይ ኢትዮጵያዊ መሆን ወይም ኢትዮጵያ መሆን ነው:: pic.twitter.com/4OVCiXk5t2 — Abiy Ahmed Ali ???????? (@AbiyAhmedAli) November 26, 2021

Фото- и видеоподтверждения победы начали появляться также от добровольцев и жителей региона в Сети.

Finally visual confirmation of Afari fighters back in Kasa Gita. They’ve been there for a while now, but no pics were posted probably because the situation is still fluid.

Unfortunately might be some of the last pro-government imagery with the new rules. pic.twitter.com/z1tvgkdOOr — Ethiopia Map (@MapEthiopia) November 25, 2021

Kasa gita

ካሳጊታ✌✌????????????????

Afar people Force's pic.twitter.com/v27UMaAh4u — Voice Of Afar (@VoiceOfAfar2) November 25, 2021

По словам лидера нации, боевики отступают из районов, в которых ранее располагались их опорные пункты и базы снабжения.

«Враг не в состоянии оказать сопротивление национальной армии. Мы не сдадимся, пока не похороним его. Все эфиопы и дома, и за рубежом солидарны с нами. Победы будут только множиться, наши войска в лучшем положении, и, думаю, скоро командование заявит о полном провале радикалов», — подчеркнул Абий Ахмед.

Далее началось планомерное наступление на НФОТ и союзные им силы в районах городов Бати, Бурка и Чифра.

В это же время в районе небольшого населенного пункта Кара-Мешег НФОТ понесли тяжелые потери. После боев войскам страны досталось несколько артиллерийских установок и один танк. Противник направил около десяти грузовиков с живой силой для предстоящего контрнаступления.

Кроме того, радикалы не оставляют попыток захвата Деры, Мерхабете, Мерагны и Менца.

#Ethiopia: War Report: 1/6

▶️In Kara Mesheg TPLF suffers heavy losses: heavy weapons & 1 tank captured

▶️TPLF sends 10 trucks full of rebel enforcements from Were Illu to Kara Mesheg

▶️TPLF attempt to capture Dera, Merhabete, Meragna, & Menz swiftly thwarted https://t.co/EMjTXD6h1V pic.twitter.com/7LvY8Ol8op — xotrin (@xotrinx) November 25, 2021

Ранее, 25 ноября, стало известно, что армейские подразделения при поддержке местного ополчения и гражданских осведомителей захватили группу разведчиков у деревни Колаша.

2/6

▶️In Kolash area, TPLF spies caught

▶️In Fano forces kill scores of TPLF rebels Genete area Mertolemariam direction

▶️TPLF rebels control Kelela town

▶️TPLF artillery spotters captured in Felakit

▶️In Mekoskos TPLF burying scores of its rebels — xotrin (@xotrinx) November 25, 2021

В районе поселков Мецео, Тетер Дингай и Милия в настоящее время проходят интенсивные бои. При этом с мест сообщается, что военные демонстрируют успехи.

4/6

▶️In Debre Sina city, most of the rebels are outside the city

▶️Intense fighting Menze,Mezeo,Teter Dingay & Meleya

▶️Amhara forces thwart TPLF in Kemir Dingay, Adebai,& Jur area

▶️Rebels dig trenches in Kurkur area

▶️ENDF kills scores of TPLF & OLF rebels in Molale Mofer — xotrin (@xotrinx) November 25, 2021

После затяжных перестрелок федеральным войскам удалось отбить у сепаратистов 3 танка и захватить 23 грузовика с продовольствием и боеприпасами у населенного пункта Мудина штата Афар. Противник Аддис-Абебы готовит оборонительные позиции в городах Кона, Деленге и Деланте.

5/6

▶️In Afar, Mudina to Adilalo road,3 Tanks & 23 trucks captured

▶️ENDF & Afar forced capture Burka & Bati

▶️in Were Babu 40 TPLF rebels surrender to Muslim elders

▶️In Kon, TPLF rebels dig trenches & position weapons at a hospital

▶️TPLF digging trenches in Delenga & Delanta — xotrin (@xotrinx) November 25, 2021

По мнению эфиопских политических и военных экспертов, Абий Ахмед будет развивать успехи сил обороны и безопасности. Однако вскоре открытая информация о ходе боев в африканской стране перестанет публиковаться, на чем настаивало командование профильного министерства.

#ሰበርዜና

አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ማዕከላዊ ዕዝ ማምሻውን ባወጣው መግለጫ ብዙኀን መገናኛዎች ስለ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች፣ የጦር ሜዳ ውሎዎች እና የውጊያ ውጤቶች ዘገባ እንዳይሠሩ እገዳ መጣሉን በመንግሥት ዜና አውታሮች በኩል አስታወቀ። 1/4 pic.twitter.com/xFyDsnyTwF — Wazema Radio | ዋዜማ ሬዲዮ (@Wazemaradio) November 25, 2021

В оборонном ведомстве уверены, что современные технологии и доступ к глобальной Сети позволяют противнику в режиме реального времени менять линию соприкосновения, концентрироваться на самых ответственных ее участках и срывать тем самым запланированные операции.