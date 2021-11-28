Главком на позиции: армия Эфиопии начала демонстрировать успехи в боях с сепаратистами

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед дал первое интервью с линии соприкосновения, на которой армия ведет войну с сепаратистами «Народного фронта освобождения Тыграя» и другими группировками.
Глава государства подтвердил восстановление контроля над населенным пунктом Касагита, расположенным в 500 километрах от столицы страны Аддис-Абебы.
О том, как появление Абия Ахмеда вселило уверенность в сердца кадровых военнослужащих и добровольцев, — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.
Наступление сепаратистов
Конфликт в Эфиопии продолжается с ноября прошлого года, тогда правительство в Аддис-Абебе обвинило политическое объединение «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ) в нападении на базы национальных вооруженных сил в одноименном штате. Совмин страны незамедлительно отреагировал и ввел в регионе чрезвычайное положение, после чего началась военная операция против боевиков.
В это же время власти продолжали призывать повстанцев сложить оружие и решить проблему мирным путем. Тем не менее в начале лета 2021 года радикалы захватили центр штата Тыграй — город Мекеле, после чего правительство объявило о прекращении огня.
Решение администрации не остановило НФОТ. Боевики начали новое наступление, атаковав соседнюю Амхару. Чуть позже к ним присоединились другие группировки, которые почувствовали, что вместе смогут свергнуть действующее руководство.
Официальной Аддис-Абебе пришлось отреагировать и вновь мобилизовать армию. Началось последовательное контрнаступление, а в августе вооруженные силы вернули контроль над городом Гашена. Ранее его захватили повстанцы другого сепаратистского объединения — «Силы обороны Тыграя» (TDF).
Далее федеральные войска сформировали полукольцо вокруг двух мятежных штатов и приготовились к проведению военной операции, но в дело вмешались международные организации, а также администрация США, объявившая санкции в отношении правительства. Тем самым Вашингтон поддержал незаконные вооруженные формирования.
Армия приостановила боевые действия и отступила, дав противнику передышку. Тогда же главарь НФОТ Дебрецион Гебремикаэль поблагодарил западного лидера Джо Байдена и пригласил администрацию Штатов стать посредником в переговорах о прекращении огня.
В конце сентября войска Эфиопии начали операцию в районе Куйю, расположенном в 50 км от столицы. Главной задачей солдат стала зачистка трех крупных городов региона от радикалов «Армии освобождения Оромо» (OLA).
В начале октябре повстанцы НФОТ перегруппировались и вновь развернули наступление на соседние штаты. Тогда же национальные ВВС нанесли массированные воздушные и артиллерийские удары по позициям противника в районе Амхары.
Несмотря на это бандиты вновь захватили город Гашена, соседние с ним Вургез, Уичейле и Мерса, 16 числа армия приступила к их освобождению. Активно применялась тяжелая техника как с той, так и с другой стороны.
В это же время «Силы обороны Тыграя» (TDF) взяли под контроль населенные пункты Вэгаль-Тэна и Вучале, находящиеся в зоне Южное Волло штата Амхара. Сепаратисты закрепились в районе Чифра, расположенном в провинции Афар. Медленно, но верно радикалы расширяли присутствие в регионе. Санкционное давление сильно ударило по Аддис-Абебе.
В конце октября национальная армия отбила наступление «Народного фронта освобождения Тыграя» и сохранила контроль над ключевыми городами в регионе Амхара. Для снижения боевого потенциала противника ВВС Эфиопии применили тяжелые БПЛА и нанесли точечные удары по военным объектам НФОТ в городе Мекеле.
Целью стало здание Mesfin Industrial Engineering, которое сепаратисты использовали для технического обслуживания транспорта.
Несколько группировок объединились и стали наносить постоянные точечные и быстрые удары на разных направлениях, что привело к продавливанию обороны национальных войск.
В начале ноября бандформированиям удалось прорвать линию защиты, и руководство штата Амхара объявило чрезвычайные меры для ответа противнику. Премьер-министр Абий Ахмед призвал население страны временно прекратить повседневные дела и готовиться к борьбе с боевиками.
«Пропаганда ненависти внушила этим силам, что они могут диктовать другим свою волю. Они нападают на соотечественников, занимаются мародерством, уничтожают государственные институты и вводят республику в хаос. Наши военные и ополченцы, добровольцы и простой народ объединились для защиты Эфиопии», — пишет Абий Ахмед.
Далее боевики «Армии освобождения Оромо» (OLA) захватили населенный пункт Кемисе, что в 75 километрах от стратегического города Дэссе. А их подельники из «Сил обороны Тыграя» взяли под контроль Хабру.
Tigrayan Forces Now Seize Habru— Yonas Nigussie (@Yonigussie) November 1, 2021
BREAKING: It's being reported that Tigrayan forces have taken control of Habru, a town in the #Amhara Region. They had recently captured the northern #Ethiopian towns of Dessie and Kombolcha marking a rapid advance by the #Tigray Defense Forces. pic.twitter.com/aoDKaXpfSa
Позже представитель боевиков НФОТ Гетачеу Реда сообщил об объединении с OLA и TDF. Главной целью альянс обозначил захват столицы Эфиопии. Уже 7 ноября радикалы заняли Шоа Робит, находящийся в 220 километрах к северо-востоку от Аддис-Абебы.
В то же время у сепаратистов появилось специальное вооружение — ПЗРК, при помощи которого они сбили вертолет ВВС страны в районе города Милле штата Афар. Из-за опасности, исходящей от противника, 23 ноября глава правительства Абий Ахмед решил отправиться на фронт, чтобы лично возглавить национальные силы безопасности и обороны.
Перелом ситуации
Появление на полях сражения главы государства воодушевило военных, и грамотное командование практически сразу изменило подход к ведению боевых действий. Первым отбитым городом стала Касагита в штате Афар, о чем в первом интервью с линии соприкосновения заявил Абий Ахмед.
የምንፈልገው ወይ ኢትዮጵያዊ መሆን ወይም ኢትዮጵያ መሆን ነው:: pic.twitter.com/4OVCiXk5t2— Abiy Ahmed Ali ???????? (@AbiyAhmedAli) November 26, 2021
Фото- и видеоподтверждения победы начали появляться также от добровольцев и жителей региона в Сети.
Finally visual confirmation of Afari fighters back in Kasa Gita. They’ve been there for a while now, but no pics were posted probably because the situation is still fluid.— Ethiopia Map (@MapEthiopia) November 25, 2021
Unfortunately might be some of the last pro-government imagery with the new rules. pic.twitter.com/z1tvgkdOOr
Kasa gita— Voice Of Afar (@VoiceOfAfar2) November 25, 2021
ካሳጊታ✌✌????????????????
Afar people Force's pic.twitter.com/v27UMaAh4u
Kasa gita— شِفا العَفَرِي Shifa Al-Afari (@AfariShifa) November 25, 2021
ካሳጊታ
Today #NoMore Junta pic.twitter.com/VncrbnNagY
По словам лидера нации, боевики отступают из районов, в которых ранее располагались их опорные пункты и базы снабжения.
«Враг не в состоянии оказать сопротивление национальной армии. Мы не сдадимся, пока не похороним его. Все эфиопы и дома, и за рубежом солидарны с нами. Победы будут только множиться, наши войска в лучшем положении, и, думаю, скоро командование заявит о полном провале радикалов», — подчеркнул Абий Ахмед.
Далее началось планомерное наступление на НФОТ и союзные им силы в районах городов Бати, Бурка и Чифра.
INFO:????ENDF & Afar forces capture Bati & Burka. #Ethiopia #Afarregion #amhararegion #ENDF #AFAR#xotrin pic.twitter.com/cQN7z1wbPC— xotrin (@xotrinx) November 25, 2021
В это же время в районе небольшого населенного пункта Кара-Мешег НФОТ понесли тяжелые потери. После боев войскам страны досталось несколько артиллерийских установок и один танк. Противник направил около десяти грузовиков с живой силой для предстоящего контрнаступления.
Кроме того, радикалы не оставляют попыток захвата Деры, Мерхабете, Мерагны и Менца.
#Ethiopia: War Report: 1/6— xotrin (@xotrinx) November 25, 2021
▶️In Kara Mesheg TPLF suffers heavy losses: heavy weapons & 1 tank captured
▶️TPLF sends 10 trucks full of rebel enforcements from Were Illu to Kara Mesheg
▶️TPLF attempt to capture Dera, Merhabete, Meragna, & Menz swiftly thwarted https://t.co/EMjTXD6h1V pic.twitter.com/7LvY8Ol8op
Ранее, 25 ноября, стало известно, что армейские подразделения при поддержке местного ополчения и гражданских осведомителей захватили группу разведчиков у деревни Колаша.
2/6— xotrin (@xotrinx) November 25, 2021
▶️In Kolash area, TPLF spies caught
▶️In Fano forces kill scores of TPLF rebels Genete area Mertolemariam direction
▶️TPLF rebels control Kelela town
▶️TPLF artillery spotters captured in Felakit
▶️In Mekoskos TPLF burying scores of its rebels
В районе поселков Мецео, Тетер Дингай и Милия в настоящее время проходят интенсивные бои. При этом с мест сообщается, что военные демонстрируют успехи.
4/6— xotrin (@xotrinx) November 25, 2021
▶️In Debre Sina city, most of the rebels are outside the city
▶️Intense fighting Menze,Mezeo,Teter Dingay & Meleya
▶️Amhara forces thwart TPLF in Kemir Dingay, Adebai,& Jur area
▶️Rebels dig trenches in Kurkur area
▶️ENDF kills scores of TPLF & OLF rebels in Molale Mofer
После затяжных перестрелок федеральным войскам удалось отбить у сепаратистов 3 танка и захватить 23 грузовика с продовольствием и боеприпасами у населенного пункта Мудина штата Афар. Противник Аддис-Абебы готовит оборонительные позиции в городах Кона, Деленге и Деланте.
5/6— xotrin (@xotrinx) November 25, 2021
▶️In Afar, Mudina to Adilalo road,3 Tanks & 23 trucks captured
▶️ENDF & Afar forced capture Burka & Bati
▶️in Were Babu 40 TPLF rebels surrender to Muslim elders
▶️In Kon, TPLF rebels dig trenches & position weapons at a hospital
▶️TPLF digging trenches in Delenga & Delanta
По мнению эфиопских политических и военных экспертов, Абий Ахмед будет развивать успехи сил обороны и безопасности. Однако вскоре открытая информация о ходе боев в африканской стране перестанет публиковаться, на чем настаивало командование профильного министерства.
#ሰበርዜና— Wazema Radio | ዋዜማ ሬዲዮ (@Wazemaradio) November 25, 2021
አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ማዕከላዊ ዕዝ ማምሻውን ባወጣው መግለጫ ብዙኀን መገናኛዎች ስለ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች፣ የጦር ሜዳ ውሎዎች እና የውጊያ ውጤቶች ዘገባ እንዳይሠሩ እገዳ መጣሉን በመንግሥት ዜና አውታሮች በኩል አስታወቀ። 1/4 pic.twitter.com/xFyDsnyTwF
В оборонном ведомстве уверены, что современные технологии и доступ к глобальной Сети позволяют противнику в режиме реального времени менять линию соприкосновения, концентрироваться на самых ответственных ее участках и срывать тем самым запланированные операции.