Посол Антонов: не стоит проверять российскую оборону на прочность

Вашингтон, 27 ноября. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предостерег от попыток проверять российскую оборону на прочность, потому что это крайне опасно. Дипломат подчеркнул, что Москва не испугается НАТО, после чего последует ответ.

Посол поделился соответствующим заявлением во время эфира на YouTube-канале «Соловьев Live». По словам дипломата, звучат предположения, что может возникнуть какая-то «отчаянная голова на Украине или группа» военных, которые захотят проверить прочность обороны России.

Антонов добавил, что эти бойцы рассчитывают на то, что Москва не будет отвечать и испугается натовского потенциала. По словам российского посла в Вашингтоне, такая позиция является «очень опасным заблуждением».

Дипломат ранее сообщил, что 27 российских представителей дипмиссии покинут американскую территорию. По словам Антонова, российских дипломатов «выгоняют», сообщает RT.