Антонов: США расширяют линейку поставляемых на Украину вооружений

Москва, 27 ноября. США все больше расширяет линейку вооружений, поставляемых на Украину, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» отметил, что Киеву поступает все больше вооружений различного типа. США при этом говорят о том, что данное вооружение — оборонительное.

«Сегодня эта, говоря военным языком, линейка вооружений, которая поступает [из США] на Украину, она все больше расширяется: Stinger, Javelin, даже наши Ми-17 туда попали», — заявил он.

Антонов также прокомментировал урегулирование конфликта в Донбассе. По его словам, Вашингтон так и не может внятно ответить, как они могут помочь разрешению конфликта.

Депутат парламента ДНР Ирина Попова в беседе с ФАН назвала возможные причины поставок вооружения Украине из США. По ее словам, речь идет о стремлении президента США Джо Байдена укрепиться.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал удручающими отношения России и НАТО. Об этом информирует «Парламентская газета».