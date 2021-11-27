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Антонов: США расширяют линейку поставляемых на Украину вооружений

Политика
Антонов: США расширяют линейку поставляемых на Украину вооружений
wikipedia.org  /  U.S. Mission Geneva

Москва, 27 ноября. США все больше расширяет линейку вооружений, поставляемых на Украину, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» отметил, что Киеву поступает все больше вооружений различного типа. США при этом говорят о том, что данное вооружение — оборонительное.

«Сегодня эта, говоря военным языком, линейка вооружений, которая поступает [из США] на Украину, она все больше расширяется: Stinger, Javelin, даже наши Ми-17 туда попали», — заявил он.

Антонов также прокомментировал урегулирование конфликта в Донбассе. По его словам, Вашингтон так и не может внятно ответить, как они могут помочь разрешению конфликта.

Депутат парламента ДНР Ирина Попова в беседе с ФАН назвала возможные причины поставок вооружения Украине из США. По ее словам, речь идет о стремлении президента США Джо Байдена укрепиться.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал удручающими отношения России и НАТО. Об этом информирует «Парламентская газета».

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украина антонов американское вооружение
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