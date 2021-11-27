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Пушков: пропагандистская кампания США против России ведется не по глупости

Политика
Пушков: пропагандистская кампания США против России ведется не по глупости
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 27 ноября. Кампания США по очернению России не ведется «по глупости», заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Член Совфеда в своем Telegram-канале написал, что услышал по телевизору мнение о том, что США нагнетают ситуацию в Донбассе по глупости и неверной оценки планов России намерений президента РФ Владимира Путина. По его словам, такие заявления странно слышать, поскольку мотивы США совсем иные: заставить Россию отступиться от Крыма и Донбасса, а также нанести ей ощутимое политическое поражение.

«Речь идет не о глупости, а о военно-политической стратегии фактического включения Украины в НАТО и систему военных альянсов США», — заявил Пушков.

Сенатор отметил, что тезис о «глупости» также противоречит истории всех недавних инцидентов с агрессией США. ПО его словам, мотивы той или иной пропагандистской кампании в США совсем иные,

«По глупости они могут недооценить силу и решимость противника им противостоять — это да. Но кампании по очернению противника ведутся не по глупости, а с ясными целями», — подчеркнул Пушков.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что вторжения России на Украину не будет, Ситуация вокруг этой темы является пропагандистской акцией Госдепартамента США, подчеркнул он. Об этом информирует «Парламентская газета».

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и другие страны НАТО продолжают военное освоение Украины. По ее словам, речь идет о накачке региона оружием.

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украина сша пушков
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