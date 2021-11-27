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Антонов напомнил США, что Россия ни на кого не собирается нападать

Политика
Антонов напомнил США, что Россия ни на кого не собирается нападать
twitter.com  /  Пресс-служба посольства РФ в США

Москва, 27 ноября. Обвинения в адрес Москвы по возможной военной угрозе Киеву могут объясняться попытками скрыть провалы в политике президента Украины Владимира Зеленского.

Россия ни на кого не собирается нападать. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев live».

«Эта истерия, которая сегодня просто налицо в отношении мнимой российской угрозы, по-моему, это есть стремление оправдать те провалы, которые есть у нынешнего президента Украины», — сказал Антонов.

Ранее Антонов анонсировал высылку 27 российских дипломатов из США. Он рассказал, что у жен дипломатов отбирают аккредитацию, а детям не дают визы. Посол назвал это политикой по разъединению семей российских дипломатов, отметив, что Вашингтон декларирует бережное отношение к семейным традициям.

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антонов зеленский вашингтон
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