Москва, 27 ноября. Обвинения в адрес Москвы по возможной военной угрозе Киеву могут объясняться попытками скрыть провалы в политике президента Украины Владимира Зеленского.

Россия ни на кого не собирается нападать. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев live».

«Эта истерия, которая сегодня просто налицо в отношении мнимой российской угрозы, по-моему, это есть стремление оправдать те провалы, которые есть у нынешнего президента Украины», — сказал Антонов.

Ранее Антонов анонсировал высылку 27 российских дипломатов из США. Он рассказал, что у жен дипломатов отбирают аккредитацию, а детям не дают визы. Посол назвал это политикой по разъединению семей российских дипломатов, отметив, что Вашингтон декларирует бережное отношение к семейным традициям.