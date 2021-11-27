Подопечная Тутберидзе Валиева победила на этапе Гран-при России с двумя мировыми рекордами

Сочи, 27 ноября. Ученица Этери Тутберидзе, фигуристка Камила Валиева победила на этапе Гран-при России. Во время турнира в Сочи она поставила два мировых рекорда.

Во время произвольной программы подопечная Тутберидзе набрала 185,29 балла, а по общей сумме Валиева получила 272,71 балла. Из-за этого российская фигуристка установила новый мировой рекорд произвольного номера по сумме двух программ.

Вторую строчку заняла Елизавета Туктамышева. Ученица Алексея Мишина получила 229,23 балла. На третьем месте расположилась другая подопечная Тутберидзе Мая Хромых. Фигуристка по сумме программ заработала 219,69 балла. Валиева квалифицировалась в финал Гран-при, который состоится в Японии в период с 9 по 12 декабря.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал победу Валиевой. Спортсмен заявил, что «так кататься нельзя». По его мнению, «это какое-то безумие», передает RT.