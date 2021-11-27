Губернатор Кузбасса не будет слушать объяснения уволенного после банкета мэра Прокопьевска

Кемерово, 27 ноября. Глава Кемеровской области Сергей Цивилев, который недавно отстранил от должности мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко за проведение банкета в день ЧП на шахте «Листвяжная», не собирается с ним работать и слушать его объяснения.

Недавно в социальных сетях пользователи опубликовали видео с банкета, который состоялся вечером 25 ноября, после аварии на шахте. Мероприятие якобы было посвящено инаугурации мэра Прокопьевска. Старченко избрали главой города 13 ноября.

Цивилев сообщил, что Старченко отправили в отставку, после чего главу города исключили из партии «Единая Россия». Мэр при этом заявил, что видеозапись якобы является фейковой, и он собирается объяснить ситуации губернатору.

Взрыв на шахте «Листвяжная» в Кузбассе случился утром 24 ноября. По последним сведениям, в результате аварии пострадали 64 человека и 51 — погиб, включая пятерых горноспасателей. Причиной смерти спасателей стал внезапное повышение концентрации окиси углерода, передает RT.