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Губернатор Кузбасса не будет слушать объяснения уволенного после банкета мэра Прокопьевска

Происшествия
Губернатор Кузбасса не будет слушать объяснения уволенного после банкета мэра Прокопьевска
inforeactor.ru  /  Артеменкова Александра

Кемерово, 27 ноября. Глава Кемеровской области Сергей Цивилев, который недавно отстранил от должности мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко за проведение банкета в день ЧП на шахте «Листвяжная», не собирается с ним работать и слушать его объяснения.

Недавно в социальных сетях пользователи опубликовали видео с банкета, который состоялся вечером 25 ноября, после аварии на шахте. Мероприятие якобы было посвящено инаугурации мэра Прокопьевска. Старченко избрали главой города 13 ноября.

Цивилев сообщил, что Старченко отправили в отставку, после чего главу города исключили из партии «Единая Россия». Мэр при этом заявил, что видеозапись якобы является фейковой, и он собирается объяснить ситуации губернатору.

Взрыв на шахте «Листвяжная» в Кузбассе случился утром 24 ноября. По последним сведениям, в результате аварии пострадали 64 человека и 51 — погиб, включая пятерых горноспасателей. Причиной смерти спасателей стал внезапное повышение концентрации окиси углерода, передает RT.

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