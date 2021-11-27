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Антонов анонсировал высылку 27 российских дипломатов из США

Политика
Антонов анонсировал высылку 27 российских дипломатов из США
washington.mid.ru  /  официальный сайт посольства РФ в США

Вашингтон, 27 ноября. Порядка 27 российских дипломатов покинут США 30 января, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Антонов анонсировал очередную высылку российских дипломатов. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловье Live».

«Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда», — сказал посол.

Антонов рассказал, что у жен дипломатов отбирают аккредитацию, а детям не дают визы. Он назвал это политикой по разъединению семей российских дипломатов, отметив, что Вашингтон декларирует бережное отношение к семейным традициям.

Ранее Антонов осудил Вашингтон за экспортные санкции против МФТИ. Он отреагировал на решение минторга США внести Московский физико-технический институт (МФТИ) в список «конечных военных пользователей». Ограничения подразумевают усиление экспортного контроля.

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