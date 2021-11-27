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Максим Шугалей посетил Кыргызстан для участия в конференции по Афганистану

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 21:46
Политика
Максим Шугалей посетил Кыргызстан для участия в конференции по Афганистану
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Бишкек, 27 ноября. Российский ученый-социолог Максим Шугалей прибыл на прошлой неделе в Киргизию для участия в научной конференции по Афганистану.

Ученый дал интервью «Яндекс.Дзен»-каналу «Салам Кыргызстан». Глава российского Фонда защиты национальных ценностей рассказал, что основной целью его приезда является участие в конференции «Новая реальность Афганистана: угрозы и вызовы для Центральной Азии и России».

Он сообщил, что его также пригласили на форум «Биологические лаборатории США: угрозы Евразийскому пространству в Центральноазиатском регионе». Социолог отметил, что глубоко не погружен в проблематику, однако считает, что независимые государства не должны передавать вопросы медицинской безопасности в руки международных организаций. По его словам, даже профильные организации ООН находятся на содержании США.

Шугалей заявил, что дважды был в Афганистане — в первый раз за пять дней до окончательного вывода войск США, в переходный период. По его словам, люди массово радовались уходу американцев.

«Я считаю, что приход «талибов» к власти сам по себе не несет никому угрозы. Несмотря на то, что эта организация признана террористической. Талибы уже не те, мы должны понимать, что выросло новое поколение людей, и у организации изменились цели и задачи», — заявил он.

Журналист дзен-канала отметил, что в Средней Азии Киргизия является одной из самых демократических стран. Обратной стороной этого является частая смена власти.

«Необходимо найти ту золотую середину, при которой люди не должны страдать от незаконной смены власти, но при этом иметь право ее сменить во время выборов», — в ответ заявил российский социолог.

Глава ФЗНЦ отметил, что Киргизия движется в правильном направлении и способна самостоятельно разобраться со всеми проблемами. По его словам, многие политологи считают, что в стране происходят позитивные демократические процессы.

Ранее Шугалей поделился впечатлениями от преображения Афганистана. По его словам, изменения на территории азиатской страны произошли абсолютно во всем, и это заметно по общению с местными чиновниками.

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Все новости / Политика / Максим Шугалей посетил Кыргызстан для участия в конференции по Афганистану
афганистан киргизия шугалей
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