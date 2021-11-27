ВОЗ подтвердила пропущенные буквы греческого алфавита в штамме «омикрон»

Нью-Йорк, 27 ноября. ВОЗ специально пропустила две буквы греческого алфавита при именовании нового варианта коронавируса «омикрона».

Пользователи соцсетей и политики считают, что эксперты Всемирной организации здравоохранения решили не использовать букву «ню» во избежание созвучия с английским словом «новый». Греческую «кси» якобы решили не использовать, так как на английском она идентична фамилии Си, что могло ассоциироваться с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает газета The New York Post со ссылкой на официального представителя данной структуры ООН Маргарет Харрис.

«Что касается "ню", то люди могли бы ошибочно подумать, что это новый вариант, скорее чем название. "Кси" — это общая фамилия. Мы договорились о правилах именования, чтобы избегать использования географических названий, имен людей, животных, чтобы избежать ярлыков», — сказала она.

Ранее журналисты британского издания Daily Mail назвали омикрон-штамм коронавируса опасным «гипермутантом». Всего в шиповидном белке данного варианта SARS-CoV-2 обнаружено 32 мутации.