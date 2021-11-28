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Культуролог Пархоменко оценил серию «Южного парка» о последствиях пандемии
Общество
Культуролог Пархоменко оценил серию «Южного парка» о последствиях пандемии
ФАН  / 

Очень действенный способ показать проблему нагляднее — как следует высмеять ее. На этом строится почти вся современная сатира: она выявляет нелогичности устройства современной повседневности и предъявляет их в максимально гиперболизированном виде. Об этом в интервью ФАН заявил культуролог Андрей Пархоменко.

Эксперт отметил, что такой тип комедии давно завоевал популярность во всем мире. Однако часть шуток подобного жанра работает максимум только на внутренних рынках, то есть внутри тех обществ, где высмеиваемая проблема наиболее актуальна или где шутка затрагивает внутренние культурные особенности, о которых иностранцы могут вообще не знать.

«Южный парк» всегда имел большую популярность, но за разъяснением части шуток часто приходится заходить в интернет, потому что шутят там всегда над проблемами американского общества. Но теперь есть беда, ставшая общей для всего мира, и высмеивания абсурдных моментов, связанных с ней, отлично понятны всем без исключения, а кто-то, может быть, даже сможет сделать из них выводы, — заметил собеседник ФАН. — Например, в специальных выпусках про коронавирус в мире «Южного парка» все носят маски, но никогда их так не называют, а вместо этого используют термин «подгузник для подбородка». Носят их, соответственно, на подбородке, оставляя нос и рот открытыми. Но если такие «подгузники для подбородка» заканчиваются, то начинается паника, мол, все перезаражаются. Отлично высмеивается отсутствие понимания правил эффективного ношения масок».

Культуролог Пархоменко оценил серию «Южного парка» про последствия пандемии
кадр из мультсериала Южный парк /

По мнению Пархоменко, хорошо высмеиваются также односторонние предубеждения антиваксеров, когда те опасаются действия вакцин от ковида, но в остальном в повседневности относятся к своему здоровью далеко не всегда столь же щепетильно.

«Это, например, обыгрывается в скетче, где антиваксеру предлагают принять наркотики, на что он охотно соглашается. Но потом он начинает подозревать, что это не наркотики, а вакцина от ковида, и отказывается, заявляя, что не допустит в свое тело неизвестную субстанцию», — сказал культуролог.

По его словам, последний выпуск «Южного парка» смотрится особенно хорошо, потому что в нем не чувствуется навязчивая агитация тех или иных взглядов.

«А еще в нем прослеживается мотив вынужденного принятия обществом того факта, что ковид с нами, возможно, очень надолго (по сюжету пандемия идет уже 20 лет), что, возможно, над этим уже остается только смеяться сквозь грусть», — заметил эксперт.

Ранее культуролог Пархоменко рассказал о терминах и образах, которые стали отождествляться с пандемией.

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россия пархоменко коронавирус южный парк
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