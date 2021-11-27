Спасенный из шахты «Листвяжная» спасатель находится в тяжелом состоянии

Кемерово, 27 ноября. Горноспасатель Александр Заковряшин, вернувшийся из шахты «Листвяжная», находится в стабильно тяжелом состоянии, рассказал врио главы МЧС РФ Александр Чуприян в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Трагедия на предприятии произошла утром в четверг. Причиной ЧП, предположительно, стало резко возросшая концентрация окиси углерода, уточнил Чуприян.

«Сейчас он, кстати, в больнице в стабильно тяжелом состоянии, но медики говорят, что все нормально», — сказал он.

По последним данным, 64 человека пострадали, 51 — погиб, в их числе пять горноспасателей. По факту инцидента возбуждено два уголовных дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, которая повлекла за собой гибель сотрудников.

Правоохранительные органы задержали пятерых человек. А именно директора шахты, его заместителя, начальника участка, на котором произошло ЧП, и двух сотрудников Ростехнадзора, проводивших проверки на предприятии.

Известно, что прогремело два взрыва. При первом погибли горняки, при втором — спустившиеся за ними спасатели