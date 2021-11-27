Певица Ирина Понаровская назвала покойную Юлию Началову самородком

Москва, 27 ноября. Джазовая исполнительница Ирина Понаровская рассказала о главной трагедии в жизни покойной коллеги Юлии Началовой. По ее мнению, шоу-бизнес слишком поздно понял, насколько была талантлива знаменитость.

Началова регулярно становится предметом обсуждений даже спустя годы после ее смерти. Знаменитости делятся воспоминаниями о ней, на российских музыкальных шоу звучат каверы на ее хиты. Понаровская отметила, что исполнительницу оценили по достоинству лишь после смерти.

«Никто так и не понял ее таланта. А вот когда она в гроб легла, вот тогда все осознали резко. Я в свое время напросилась к [Игорю] Николаеву в жюри, потому что услышала ее. Я поставила ей высокую оценку в одном из шоу, а потом нашла ее, подарила букет и сказала папе: «Не отдавайте ее никуда учиться, она самородок»», — поделилась исполнительница с Ириной Шихман в YouTube-шоу «А поговорить?».

Незадолго до этого телеведущая Лера Кудрявцева также поделилась переживаниями из-за ухода Началовой из жизни. Знаменитость расплакалась во время исполнения хита артистки в шоу «Суперстар» и назвала покойную звезду подругой.