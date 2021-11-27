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Шоу-бизнес
Возмущенная Екатерина Андреева обратилась к «состарившей» ее «Википедии»
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Возмущенная Екатерина Андреева обратилась к «состарившей» ее «Википедии»

Шоу-бизнес
Возмущенная Екатерина Андреева обратилась к «состарившей» ее «Википедии»
teleprogramma.pro  /  Pr Scr

Москва, 27 ноября. Телеведущая Екатерина Андреева потребовала от «Википедии» изменить год ее рождения на настоящий. Звезда опубликовала открытое письмо, где раскритиковала администрацию сайта.

Екатерина Андреева отмечает 56-летие 27 ноября, однако, по версии «Википедии», артистке исполнилось в эту субботу 60 лет. Телезвезда опасается получить поздравления с юбилеем и уже предприняла несколько попыток подкорректировать свой возраст с помощью администрации сайта.

В день рождения артистка решила публично высказать претензии к «Википедии». Андреева опубликовала открытое послание, где поделилась своим негодованием из-за «состарившего» теледиву проекта.

«Уважаемая Википедия! А я надеюсь, что уважаемая, но все чаще на этот счет у меня возникают большие сомнения, так как непроверенная информация, опубликованная в статье обо мне продолжает оставаться без изменений и вводит в заблуждение широкую аудиторию, а значит подрывает авторитет Википедии», — обратилась артистка.

Возмущенная Екатерина Андреева обратилась к «состарившей» ее «Википедии»
Prt Scr instagram.com / @ekaterinaandreeva_official

Музыкант Борис Гребенщиков также отпраздновал день рождения 27 ноября. Артист получил ностальгическое поздравление от фронтмена группы «АукцЫон» Олега Гаркуши.

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