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Павел Воля рассмешил жюри шоу «Новые танцы» неожиданной импровизацией

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 21:18
Шоу-бизнес
Павел Воля рассмешил жюри шоу «Новые танцы» неожиданной импровизацией
instagram.com  /  @pavelvolyaofficial

Москва, 27 ноября. Звезда шоу Comedy Club Павел Воля продемонстрировал неожиданный талант на съемках программы «Новые танцы». Стендап-комик очаровал судей своим выступлением.

Воля решил поддержать супругу Ляйсан Утяшеву и навестил ее во время съемок телепроекта «Новые танцы», в котором звезда участвует в качестве ведущей. Шоумен пришел к жене в компании детей и решил подурачиться на сцене в перерыве между съемками. Тогда члены жюри потребовали от артиста танец.

Позднее Воля опубликовал в Instagram ролик со своим выступлением. Артист отметил, что решил положиться на импровизацию.

«Вместе с детьми пришли к маме на съемку «Новые танцы». В перерыве дети станцевали на сцене. Жюри спросило: «А папа танцевать будет?» Подставили меня. Пришлось импровизировать», — поделился артист.

Судя по ролику, выступление Воли вызвало восторг у судей. Так, хореограф Мигель рассмеялся во время необычного танца звезды.

Недавно крепкий брак Воли и Утяшевой подвергся критике со стороны комика Гарика Харламова. Соведущий шоу Comedy Club намекнул, что артист является подкаблучником.

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танцы шоумен павел воля
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