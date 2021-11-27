Петербурженка рассказала правду о состоянии местной детской больницы

Обветшалые койки, грязные стены и нестиранное белье. Нет, это не жилище пьяниц и наркоманов. В таких условиях в Петербурге лечат самое дорогое, что у нас есть — детей.

Вид детской городской клинической больницы №5 им. Н.Ф. Филатова явно не располагает к быстрому излечению от недугов. На антисанитарию и банальное отсутствие ремонта горожане жалуются уже несколько лет.

Каждый год здесь лечатся до 70 тысяч маленьких пациентов, родители которых регулярно публикуют негативные отзывы на учреждение.

Например, сын петербурженки Светланы проходил здесь лечение в прошлом месяце. В шок женщину поверг даже вид ванной комнаты. Она думала, что после гигиенических процедур ее ребенок может получить еще более страшные диагнозы.

«Там подавляющее большинство детей с диареей, простите. Как их мыть, не боясь подцепить сибирскую язву?» — рассказала Светлана на личной странице Instagram.

Еще одной мамой, которая забила караул из-за разрухи в больнице, стала копирайтер Екатерина Тимерханова. Девушка решила снять обветшалый интерьер и блюда местной кухни на камеру.

«Дочка, когда пришла, села и сказала: «Я не хочу здесь оставаться». Она начала плакать, увидела на матрасе надписи: «Жизнь — го...но. Идите спать», «Смерть наступила в 4:20», — вспоминает девушка.

Грязная ванна, огромные щели в окнах и грязные тарелки в детской больнице вызвали настоящий шок у пользователей Сети. Однако изначально никто не верил, что видео Екатерины вызовет такой резонанс.

«Когда я разговаривала с медперсоналом, сказала, что я все запишу и выложу. Мне сказали: «Это бесполезно. Очень многие люди это делали, выкладывали. Попробуйте. Но, скорее всего, никто ничего не услышит и не увидит», — отговаривали Тимерханову.

Но даже, когда историю петербурженки растиражировали крупные СМИ, остались те, кто до конца не хотел верить в безысходность ситуации.

«Люди посчитали, что это какой-то фейковый ролик. Что я нахватала кадров из Интернета, из разных больниц и все скомпилировала. Но я несу ответственность за каждую секунду этого видео», — заверяет она.

Разрухой в больнице обеспокоены не только пациенты, но и сами врачи. Ведь люди поправятся и уедут, а медикам тут еще работать и работать.

«Мы разговаривали с санитаркой. Она сказала, что ремонт обещают. Это говорили и медсестры: «Ждем, три года работаю. Три года обещают». Не было ремонта. Многие родители хотят сами сделать ремонт. Был папа, который сам хотел заменить все окна», — говорит Екатерина.

Инициативным родителям отвечают отказом — ни себе ни людям. Но Екатерина надеется, что власти рано или поздно откроют глаза на вопиющую проблему.

«Я бы хотела, чтобы эта информация дошла до губернатора. Чтобы он приехал на неотремонтированное отделение. Посмотрел, в каком состоянии находится больница имени Н.Ф. Филатова. Чтобы это увидели люди, от которых зависит состояние этой больницы», — говорит Екатерина.

Последний раз губернатор Александр Бегов посещал больницу в 2020 году. Но еще в 2019-ом градоначальник заявил о готовом плане по ремонту всех отделений, поручил привести лечебницу «в полный порядок» и закупить новое оборудование. Однако информация о ремонтных работах в больнице после визитов так и не появилась.