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Худеющая визажистка Гоар Аветисян легла под нож хирурга спустя год после операции

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 21:12
Шоу-бизнес
Худеющая визажистка Гоар Аветисян легла под нож хирурга спустя год после операции
instagram.com  /  @goar_avetisyan

Москва, 27 ноября. Стилист-визажист Гоар Аветисян снова легла под нож пластического хирурга. Мейкапер пошла на очередную операцию через год после первой.

Девушка длительное время пытается достичь «идеальной» фигуры. Она попробовала все: от различных диет до хирургического вмешательства. Аветисян продолжает борьбу теперь уже с обвисшей кожей после сильного похудения. Об этом она рассказала подписчикам в соцсети Instagram.

По словам хирурга, Аветисян смогла сильно трансформировать себя. Он отметил, что в новой операции лишь немного убрал обвисшую кожу.

«Сегодня у нас план таков: мы забираем кожу на ногах, на руках, также прорисуем еще животик. Вы скоро не узнаете нашу Гоар, это будет вау!» — заявил врач, которого Аветисян назвала «волшебником».

После мейкапер вновь вышла на связь со своей аудиторией и рассказала, что операция длилась шесть часов. Девушка отметила, что ей было очень тяжело, ее мутило после входа из наркоза. Аветисян поблагодарила своих подписчиков за поддержку и переживания, отметив, что с ней все хорошо.

Ранее Аветисян показала результаты своего похудения. Девушка заявила, что смогла скинуть 21 килограмм за три месяца жесткой диеты.

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операция похудение визажист гоар аветисян
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