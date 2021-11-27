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Причиной смерти спасателей в шахте «Листвяжная» стал резкий рост окиси углерода

Происшествия
Причиной смерти спасателей в шахте «Листвяжная» стал резкий рост окиси углерода
Global Look Press  /  Kemerovo Region Government

Кемерово, 27 ноября. Горноспасатели в шахте «Листвяжная» скончались из-за резкого роста концентрации окиси углерода. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Глава ведомства также сообщил, что состояние выжившего спасателя тяжелое. Он находится в стабильном состоянии.

Ранее начальник Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС Александр Апальков сообщил, что после трагедии на шахте «Листвяжная» госпитализировали 15 горноспасателей. Всего на маршруте находились 32 человека, пятеро из них погибли.

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Все новости / Происшествия / Причиной смерти спасателей в шахте «Листвяжная» стал резкий рост окиси углерода
кемеровская область шахта листвяжная
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