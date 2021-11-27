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Наталья Штурм рассказала, почему Марина Хлебникова уснула с непотушенной сигаретой

Общество
Наталья Штурм рассказала, почему Марина Хлебникова уснула с непотушенной сигаретой
facebook.com  /  Марина Хлебникова

Москва, 27 ноября. Певица Наталья Штурм прокомментировала одну из версий причин пожара, при котором пострадала артистка Марина Хлебникова. Подруга звезды объяснила, могла ли исполнительница случайно спровоцировать инцидент.

Хлебникова уже больше недели находится в тяжелом состоянии после пожара в собственной квартире. Согласно одной из версий, возгорание произошло из-за самой исполнительницы — та уснула с непотушенной сигаретой. Подруга артистки Штурм оценила предположение.

Так, по словам певицы, Хлебникова страдала от проблем со сном перед инцидентом. Штурм уверена, что именно это обстоятельство могло привести к трагедии, передает НТВ.

«У Маринки были проблемы со сном, я это точно знаю. Мы с ней неоднократно об этом говорили, она от нервного перенапряжения не могла заснуть. Скорее всего, в этот день она приехала с гастролей, очень устала. И мало того, что она курит как паровоз — один стакан мог сыграть с ней злейшую штуку, она просто сразу вырубилась», — предположила певица.

Хлебникова находится под контролем медицинских специалистов в НИИ имени Склифосовского. Родственники артистки пока не комментировали трагический инцидент.

Артистка пришла в себя лишь в эту субботу. По словам врачей, жизни Хлебниковой больше ничего не угрожает, но ее состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.

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штурм певица хлебникова
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