Телеведущий Лев Новоженов впервые назвал реальную причину смерти 36-летней дочери

Москва, 27 ноября. Известный телеведущий Лев Новоженов поделился переживаниями из-за трагической утраты дочери Александры. Он впервые назвал официальную причину смерти наследницы.

Дочь Льва Новоженова Александра ушла из жизни в возрасте 36 лет в 2019 году. В тот момент она находилась далеко от дома — женщина отправилась в Чикаго на учебу. Телеведущий сообщил о своей утрате в соцсетях. Вскоре в Сети появились новости о том, что Александра умерла после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Новоженов решился затронуть тему трагедии лишь спустя годы. Артист опроверг выводы журналистов в программе «Однажды...» на канале НТВ.

«Три года она отучилась, покончила с собой. На днях вышло ее полное собрание сочинений — все, что она писала», — признался телеведущий.

Александра закончила Университет имени Ломоносова, искусствоведческое отделение, лишь затем отправилась в США. Телеведущий отметил, что не причастен к отъезду дочери.

«Ей дали грант, я ни на какую аспирантуру денег не давал, никуда не отправлял»,— подчеркнул Новоженов.

Актеры Николай Гафт и Сергей Золотухин также столкнулись с трагической потерей наследников. Журналисты ФАН ранее вспомнили о знаменитостях, чьи дети покончили с собой.