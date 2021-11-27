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«Уралвагонзавод» показал фото танка Т-14 «Армата» без защитного кожуха башни

Армия
«Уралвагонзавод» показал фото танка Т-14 «Армата» без защитного кожуха башни
uralvagonzavod.ru  /  АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «УРАЛВАГОНЗАВОД»

Москва, 27 ноября. Кадры танка Т-14 «Армата» без защитного кожуха в цеху «Уралвагонзавода» (входит в Ростех) показали в Сети. Предприятие продемонстрировало боевую машину в «непривычном облике» в ходе визита заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко.

На представленных фотографиях можно разглядеть некоторые детали оборудования, например, комплекс активной защиты. Также можно рассмотреть доработанные бортовые экраны.

Специалисты концерна произвели все эти изменения после проведения ряда интенсивных испытаний. Тестирование боевой машины все еще продолжается в танковых войсках ВС РФ.

«Уралвагонзавод» показал фото танка Т-14 «Армата» без защитного кожуха башни
uralvagonzavod.ru / АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «УРАЛВАГОНЗАВОД»

Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника 47-го военного представительства майор Дмитрий Репин, до конца текущего года российская армия получит 20 новых перспективных основных танков Т-14.

Ранее представители Ростеха на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» заявили, что у боевой платформы «Армата» будет модифицирована ходовая часть. Специалисты внедрили в танк новые катки, а также гусеничные ленты.

Кроме этого, концерн «Уралвагонзавод» сообщил, что ведет работу по созданию скорострельной самоходной артиллерийской установки на базе унифицированной платформы «Армата».

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Все новости / Армия / «Уралвагонзавод» показал фото танка Т-14 «Армата» без защитного кожуха башни
россия т-14 танк
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