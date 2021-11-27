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Бойцы ВВО помогли жителям Еврейской автономной области ликвидировать последствия снегопада

Армия
Бойцы ВВО помогли жителям Еврейской автономной области ликвидировать последствия снегопада
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Биробиджан, 27 ноября. Сводные отряды подразделений Восточного военного округа оказали помощь жителям Еврейской автономной области в борьбе с последствиями обильного снегопада.

Как сообщает пресс-служба ВВО, к военнослужащим обратилась администрация губернатора региона. В области были зафиксированы серьезные снежные заносы и наледи. В итоге командование решило направить на ликвидацию последствий стихии четыре сводных отряда, в состав которых вошли более 400 военнослужащих и свыше 60 единиц различной техники, из них 17 – инженерная техника.

Бойцы помогали убирать снежные завалы в Биробиджане и Ленинском районе. На данный момент расчеты инженерной машины разграждения (ИМР) уже расчистили от снежного покрова дорогу регионального значения на участке Преображеновка — Венцелево. Также в штабе Восточного военного округа была создана оперативная группа по контролю и координации отрядов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

До этого военнослужащие ВВО проводили учения на Южных Курилах. Расчеты ракетных систем (ЗРС) С-300В4 во время маневров отразили авианалет условного противника.

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снегопад восточный военный округ инженерная техника
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