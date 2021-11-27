Лучано Спаллетти резко высказался о «Спартаке» после выездного матча ЛЕ

Неаполь, 27 ноября. Наставник итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти резко высказался о московском «Спартаке», которому его подопечные два раза проиграли в рамках группового этапа Лиги Европы.

Итальянский специалист отметил, что «Спартак» может делать все, что заблагорассудится, но не уточнил, о чем именно идет речь. Ранее Спаллетти заявил, что тренерский штаб красно-белых якобы не поприветствовал его перед стартом игры.

«Я был в России, там есть серьезные и порядочные люди. Там также есть серьезные клубы, которые знают, как вести себя в Европе. А еще есть «Спартак», который считает, что может делать все, что захочет, и этим он отличается от других российских клубов. Оскорбления наносятся лично, а не в Twitter. Если ты хочешь что-то сказать, то ты идешь и говоришь. Мне кажется, что это делается именно так», — передает слова наставника неаполитанцев интернет-портал Goal.

Напомним, после второго матча на «Открытие Арене» Спаллетти отказался пожать руку тренеру «Спартака» Рую Витории.

После пяти туров группового этапа ЛЕ московская команда идет на втором месте в квартете С, в активе «Спартака» семь очков.