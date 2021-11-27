Греция с 2023 года начнет отказываться от автомобилей с ДВС

Афины, 27 ноября. Греция в 2023 году начнет постепенно отказываться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), работающими на бензине или дизельном топливе. Такая мера предусмотрена проектом национального закона о климате, обсуждение которого продлится до конца этого года.

Документ был подготовлен министерством окружающей среды и энергетики страны. Закон должен стать дорожной картой для перехода Греции к зеленой энергетике и сокращения выбросов углекислого газа.

Предполагается, что с 2023 года четверть новых такси будут полностью электрическими или работать на гибридных моторах с выбросами до 50 граммов CO2 на километр. Вынесенный на обсуждение проект также предусматривает запрет на продажу новых автомобилей с ДВС, начиная с 2030 года.

Греция планирует сократить выбросы CO2 к 2030 году на 55% по сравнению с 1990 годом. Ожидается, что к 2040 году они снизятся на 80%, а к 2050-му страна добьется углеродной нейтральности экономики. В настоящее время Греция выбрасывает в атмосферу от 70 до 80 млн тонн углекислого газа в год.

Крупнейшие американские автоконцерны General Motors и Ford ранее поддержали инициативу президента США об отказе от машин с ДВС к 2035 году. Американские власти поставили задачу добиться полного сокращения углеродных выбросов к этому году.