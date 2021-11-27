Власти Колумбии продлили режим ЧС из-за COVID-19 до февраля 2022

Богота, 27 ноября. Власти Колумбии объявили, что продлевают режим чрезвычайной ситуации до конца февраля 2022. Об этом сообщило министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

#Salud | ???? Extienden hasta el 28 de febrero de 2022 la emergencia sanitaria por COVID-19 en Colombia



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По данным минздрава, в Колумбии отмечается рост числа заболевших COVID-19, а также зарегистрировано «значительное число» дельта-штамма. В связи с этим было принято решение продлить специальные меры по сдерживанию коронавируса.

«Чрезвычайная ситуация может быть прекращена до назначенной даты, если причины, которые ее вызвали, исчезнут», — подчеркивается в решении минздрава.

Заместитель министра здравоохранения Колумбии Луис Александр Москосо заявил, что в настоящее время наиболее распространенным является вариант «Delta». На него приходится порядка 80% заражений, за ним следует штамм «Mu». При этом все остальные варианты «практически исчезли».

По данным на 27 ноября, общее количество зараженных в Колумбии составляет 4,9 млн человек. За день заболевших прибавилось на 1,6 тыс. Всего с начала пандемии умерло 126 тыс. колумбийцев.