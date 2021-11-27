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Минтруд России объяснил, как будет использовать понятие «граница бедности»

Экономика
Минтруд России объяснил, как будет использовать понятие «граница бедности»
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Москва, 27 ноября. Российские власти начнут использовать в статистике «границу бедности» вместо «уровня бедности», заявляют представители Министерства труда Российской Федерации.

Учреждение такого понятия, как «граница бедности», никак не повлияет на предоставление и назначение мер государственной социальной поддержки, поясняют в Минтруде, комментируя правительственное постановление.

Теперь в России создается такой термин, как «границы бедности». Соответствующие границы устанавливаются на уровне прожиточного минимума за IV квартал прошлого года. Каждый квартал отметка будет индексироваться по инфляции.

«С 2021 года используется новая модель расчета прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ). В основе их расчета не продовольственная корзина, а среднедушевой медианный доход и медианная заработная плата. Начиная с 2021 года, величина прожиточного минимума устанавливается с ежегодной периодичностью, а ранее — ежеквартально», — указывают в ведомстве.

Соответственно, чтобы была корреляция между прошлыми замерами, текущими оценками и будущими прогнозами, в стране вводится понятие «границ бедности». При этом специалисты напоминают, что при определении пособий будет задействоваться прожиточный минимум, как и ранее. А «границы бедности» позволят более точно определять настоящий уровень бедности с учетом постоянно меняющихся цен.

Генеральной Ассамблее ООН ранее поступило предложение от мексиканского президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора сформировать План всемирного братства и благосостояния для борьбы с бедностью.

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