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Британский посол в Киеве Симмонс предложила развивать «зеленую энергетику» на Украине

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 20:50
Политика
Британский посол в Киеве Симмонс предложила развивать «зеленую энергетику» на Украине
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 27 ноября. Украина может полностью избавиться от энергетической зависимости от России, заявила посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс.

По ее словам, для Лондона этот вопрос является одним из приоритетных — важно избавиться от «влияния» Москвы. Чтобы это осуществить, западные страны должны инвестировать в развитие «зеленой энергетики» на Украине, уверена дипломат.

«Украина имеет возможность в долгосрочной перспективе даже стать провайдером, например, зеленого водорода. Поэтому для меня это именно тот момент, где вопросы безопасности могут стать экономическими возможностями», — сказала она.

Вместе с тем посол добавила, что газопровод «Северный поток — 2», безусловно, играет против Украины. В связи с этим Лондон обеспокоен его реализацией, резюмировала она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Северный поток — 2» является «большой трагедией» для Киева. По его словам, западные государства должны прикладывать больше усилий для обеспечения энергетической безопасности Украины.

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