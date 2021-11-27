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Политолог Рар счел «Северный поток — 2» жизненно необходимым для Германии проектом

Политика
Политолог Рар счел «Северный поток — 2» жизненно необходимым для Германии проектом
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 27 ноября. Германия остро нуждается в трубопроводе «Северный поток — 2», уверен немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт прокомментировал будущее проекта после смены правительства в Германии и избрания нового канцлера. «СП-2» жизненно необходим стране и противникам проекта из правящей коалиции придется с ним смириться, подчеркнул политолог. Он обратил внимание, что государство уже не пользуется ядерной энергетикой, а быстрый переход на солнечную и ветряную энергию невозможен.

«Газ в Германии и Европе уже не добывается. Да, конечно, придется его добывать из России. "Северный поток — 2" действительно поможет обеспечить энергетическую безопасность. Дежурная фраза, но так говорят разумные политики», — добавил Рар в беседе с порталом 47news.ru.

Ранее эксперт счел невозможной остановку запуска «Северного потока — 2». Германия не сможет выжить без российского газа, убежден Александр Рар.

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германия рар Северный поток — 2
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