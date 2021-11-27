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ОАЭ примут 40 новых инициатив в рамках крупнейшей реформы законодательства

Весь мир
ОАЭ примут 40 новых инициатив в рамках крупнейшей реформы законодательства
pixabay.com  /  neildodhia

Абу-Даби, 27 ноября. Власти Объединенных Арабских Эмиратов одобрили пакет широкомасштабных реформ законодательства, который включает более 40 новых актов и поправки к уже действующим. Инициатива приурочена к 50-й годовщине основания государства, которая будет отмечаться на фоне проходящей в стране выставки Expo-2020. Как сообщается, изменения отражают стремление страны двигаться в будущее и идти в ногу со временем.

Реформы затрагивают различные сферы деятельности. Пакет включает дополнения и поправки к уголовному, административному, трудовому кодексам, законам о защите частной и государственной собственности, авторского права, товарных знаков, электронных транзакций. Будут добавлены либо изменены различные акты в области прав и обязанностей резидентов, обеспечения личной и общественной безопасности, а также контроля за оборотом запрещенных веществ.

Разработкой реформ на протяжении пяти месяцев занималась команда, включающая 540 специалистов из 50 центральных и муниципальных органов власти. При этом для лучшего понимания последних тенденций в сфере законодательства эксперты консультировались более чем с сотней организаций частного сектора.

Защита прав женщин

Одно из планируемых нововведений, которое должно вступить в силу со 2 января 2022 года — Федеральный закон о преступлениях и наказаниях, в числе прочего предназначенный для борьбы с домашним насилием в отношении женщин и защиты прав домашней прислуги. Также он предполагает декриминализацию половых актов до заключения брака, а также отменяет запрет на употребление алкоголя и, что самое главное, право на снисхождение суда при расследовании «убийств чести». Именно благодаря последнему положению, вступившему в силу в ноябре 2020 года, были оправданы некоторые преступники, обвиняемые в убийствах или применении насилия в отношении членов семьи за вышеуказанные действия, которые по шариату порочат имя рода.

Ранее множественные резонансные происшествия в этой сфере вызывали активную критику со стороны правозащитников в отношении властей ОАЭ. Поэтому принятие акта действительно позволит идти Эмиратам «в ногу со временем», если он на практике приведет к каким-либо изменениям в этой ситуации. Тем не менее законодатели все же взяли поправку на требования ислама с оглядкой на религиозность коренного населения — любая пара, в которой ребенок родился до заключения брака, будет обязана признать себя родителями, вступить в официальные отношения и предоставить в уполномоченные органы пакет требуемых документов. В противном случае одному или обоим из них может грозить тюремное заключение сроком до двух лет.

Привлечение интеллектуальных ресурсов

Помимо этого, власти эмирата Абу-Даби приняли ряд собственных региональных актов, предписывающих уравнивание гендерных прав — отныне показания мужчин и женщин в суде будут иметь одинаковый вес. В пакет реформ входит множество подобных поправок, призванных повысить привлекательность столицы ОАЭ в глазах экспатриантов.

Все это также благотворно скажется на туристической и инвестиционной сферах, что позволит Эмиратам сохранить лидирующие позиции на фоне своего консервативного конкурента — Саудовской Аравии. Также ОАЭ активно привлекают в страну зарубежных ученых, специалистов различных областей и творческих деятелей, предоставив им большие возможности для получения гражданства и рабочих мест. Ранее в этом году Эмираты сформировали около 50 инициатив, которые должны поддерживать приток интеллигенции в страну для ускорения ее развития.

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