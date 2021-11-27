ОАЭ примут 40 новых инициатив в рамках крупнейшей реформы законодательства

Абу-Даби, 27 ноября. Власти Объединенных Арабских Эмиратов одобрили пакет широкомасштабных реформ законодательства, который включает более 40 новых актов и поправки к уже действующим. Инициатива приурочена к 50-й годовщине основания государства, которая будет отмечаться на фоне проходящей в стране выставки Expo-2020. Как сообщается, изменения отражают стремление страны двигаться в будущее и идти в ногу со временем.

State news agency WAM reported the government is changing 40 laws this year. It did not make clear, however, which of the changes were new and which had been previously reported. | @Reuters https://t.co/Mjg0Gl94qC — Inquirer (@inquirerdotnet) November 27, 2021

Реформы затрагивают различные сферы деятельности. Пакет включает дополнения и поправки к уголовному, административному, трудовому кодексам, законам о защите частной и государственной собственности, авторского права, товарных знаков, электронных транзакций. Будут добавлены либо изменены различные акты в области прав и обязанностей резидентов, обеспечения личной и общественной безопасности, а также контроля за оборотом запрещенных веществ.

Разработкой реформ на протяжении пяти месяцев занималась команда, включающая 540 специалистов из 50 центральных и муниципальных органов власти. При этом для лучшего понимания последних тенденций в сфере законодательства эксперты консультировались более чем с сотней организаций частного сектора.

Защита прав женщин

Одно из планируемых нововведений, которое должно вступить в силу со 2 января 2022 года — Федеральный закон о преступлениях и наказаниях, в числе прочего предназначенный для борьбы с домашним насилием в отношении женщин и защиты прав домашней прислуги. Также он предполагает декриминализацию половых актов до заключения брака, а также отменяет запрет на употребление алкоголя и, что самое главное, право на снисхождение суда при расследовании «убийств чести». Именно благодаря последнему положению, вступившему в силу в ноябре 2020 года, были оправданы некоторые преступники, обвиняемые в убийствах или применении насилия в отношении членов семьи за вышеуказанные действия, которые по шариату порочат имя рода.

New UAE criminal code among 40 legal changes in reform push #etribune https://t.co/eS8Nuyz1RO — The Express Tribune (@etribune) November 27, 2021

Ранее множественные резонансные происшествия в этой сфере вызывали активную критику со стороны правозащитников в отношении властей ОАЭ. Поэтому принятие акта действительно позволит идти Эмиратам «в ногу со временем», если он на практике приведет к каким-либо изменениям в этой ситуации. Тем не менее законодатели все же взяли поправку на требования ислама с оглядкой на религиозность коренного населения — любая пара, в которой ребенок родился до заключения брака, будет обязана признать себя родителями, вступить в официальные отношения и предоставить в уполномоченные органы пакет требуемых документов. В противном случае одному или обоим из них может грозить тюремное заключение сроком до двух лет.

Привлечение интеллектуальных ресурсов

Помимо этого, власти эмирата Абу-Даби приняли ряд собственных региональных актов, предписывающих уравнивание гендерных прав — отныне показания мужчин и женщин в суде будут иметь одинаковый вес. В пакет реформ входит множество подобных поправок, призванных повысить привлекательность столицы ОАЭ в глазах экспатриантов.

Abu Dhabi’s new secular family law steps up Gulf talent competition https://t.co/qIJepa3LiO — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) November 11, 2021

Все это также благотворно скажется на туристической и инвестиционной сферах, что позволит Эмиратам сохранить лидирующие позиции на фоне своего консервативного конкурента — Саудовской Аравии. Также ОАЭ активно привлекают в страну зарубежных ученых, специалистов различных областей и творческих деятелей, предоставив им большие возможности для получения гражданства и рабочих мест. Ранее в этом году Эмираты сформировали около 50 инициатив, которые должны поддерживать приток интеллигенции в страну для ускорения ее развития.