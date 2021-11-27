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Управление Красного Креста призвало гуманно относиться к мигрантам на границе Польши

Политика
Управление Красного Креста призвало гуманно относиться к мигрантам на границе Польши
Global Look Press  /  Patrick Pleul/dpa

Женева, 27 ноября. Международный комитет Красного Креста выступает за гуманность в отношении к беженцам на польско-белорусской границе, рассказал директор оперативного управления МККК Доминик Стилхарт.

По его словам, Красный Крест также выступает за расширение оказываемой им гуманитарной помощи. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос о том, как в МККК оценивают применение польскими силовиками слезоточивого газа против беженцев.

«Мы всегда говорим, какой бы деятельности это ни касалось, включая поддержание правопорядка и контроль на границе, что нужно следовать принципу гуманности. Таков наш месседж», — подчеркнул Стилхарт.

Ранее представитель Государственного агентства обеспечения Латвии Вендия Пикше-Кучма заявила об окончании возведения временного заграждения на границе с Белоруссией. Страна начала строительство ограждения в начале октября. Забор предназначен для защиты государства от беженцев.

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