Управление Красного Креста призвало гуманно относиться к мигрантам на границе Польши

Женева, 27 ноября. Международный комитет Красного Креста выступает за гуманность в отношении к беженцам на польско-белорусской границе, рассказал директор оперативного управления МККК Доминик Стилхарт.

По его словам, Красный Крест также выступает за расширение оказываемой им гуманитарной помощи. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос о том, как в МККК оценивают применение польскими силовиками слезоточивого газа против беженцев.

«Мы всегда говорим, какой бы деятельности это ни касалось, включая поддержание правопорядка и контроль на границе, что нужно следовать принципу гуманности. Таков наш месседж», — подчеркнул Стилхарт.

Ранее представитель Государственного агентства обеспечения Латвии Вендия Пикше-Кучма заявила об окончании возведения временного заграждения на границе с Белоруссией. Страна начала строительство ограждения в начале октября. Забор предназначен для защиты государства от беженцев.